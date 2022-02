“Vivere in prossimità di centrali a carbone aumenta il rischio di disturbi o disabilità del neurosviluppo”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“I risultati di uno studio molto importante del 2021, effettuato in collaborazione dalla University of Louisville, Louisville, KY, dalla Ohio State University, Columbus, OH, dalla Brown University, Providence, RI e dalla University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA, hanno messo in evidenza un impatto negativo della residenza vicino alle centrali elettriche a carbone sulla salute neurocomportamentale dei bambini (1).

La ricerca già in precedenza aveva dimostrato il legame tra gli inquinanti emessi dalle centrali elettriche a carbone e l’insorgenza di problemi di sviluppo neurologico come il ritardo del linguaggio, il ritardo delle capacità motorie, uno più scarso controllo cognitivo, la sindrome dello Spettro Autistico [ASD] e la sindrome caratterizzata da Difficoltà di Attenzione associata a Iperattività [ADHD] (2-4).

Le centrali elettriche a carbone, le quali sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico a causa delle emissioni di SO2, NOx, particolato fine e numerosi altri elementi e sostanze tossiche, come l’arsenico ed il mercurio, possono avere un impatto negativo sulla salute dei residenti nelle comunità vicine (5,6).

Le polveri fini ed ultrafini, emesse dalle centrali elettriche a carbone e ricche di elementi tossici, possono raggiungere il cervello indirettamente attraverso i polmoni ed il flusso sanguigno o direttamente attraverso il bulbo olfattivo, causando sintomi neurocomportamentali (7).

Ricerche approfondite hanno suggerito che, rispetto agli adulti, i bambini sono più vulnerabili agli effetti dell’inquinamento atmosferico. I bambini che vivono vicino alle centrali elettriche possono essere a rischio di cattive condizioni di salute. I bambini che vivono in prossimità di centrali elettriche a carbone hanno un aumento di disturbi respiratori rispetto ai bambini che non vivono vicino a centrali elettriche (8-11)”.

Dr. Giovanni Ghirga – Membro del Comitato Scientifico della Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE, Italia)

