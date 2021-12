Variante Omicron: Per ora le lezioni da trarre rimangono sconosciute quanto la sua origine”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Da dove viene lo “strano” Omicron?

Le mutazioni potrebbero essersi accumulate in un paziente con infezione cronica, in una popolazione umana trascurata o in un serbatoio animale.

Da quando gli scienziati sudafricani hanno annunciato la scorsa settimana di aver identificato una nuova inquietante variante di SARS-CoV-2, il mondo ha atteso con ansia indizi su come potrebbe cambiare la traiettoria della pandemia .

Tuttavia, un mistero altrettanto grande, anche se meno urgente, è dove e come si è evoluto Omicron e quali lezioni riserva la sua comparsa per evitare future varianti pericolose.

Omicron chiaramente non si è sviluppato da una delle precedenti varianti che preoccupavano, come Alpha o Delta. Invece, sembra essersi evoluto in parallelo e nell’oscurità.

Omicron è così diverso dai milioni di genomi SARS-CoV-2 che sono stati condivisi pubblicamente che è difficile individuare il suo parente più stretto, afferma Emma Hodcroft, virologa dell’Università di Berna. Probabilmente si è discostato presto da altri ceppi, dice. “Direi che risale a metà del 2020”.

Questo solleva la questione di dove si siano nascosti i predecessori di Omicron per più di un anno. Gli scienziati vedono essenzialmente tre possibili spiegazioni: il virus potrebbe aver circolato ed essersi evoluto in una popolazione con poca sorveglianza e sequenziamento, potrebbe aver avuto una gestazione in un paziente con infezione cronica da COVID-19 oppure, infine, potrebbe essersi evoluto in una specie non umana, dalla quale recentemente si è poi riversato nelle persone.

Nonostante le numerose teorie é troppo presto per escludere qualsiasi ipotesi sull’origine di Omicron, afferma Aris Katzourakis, un biologo evoluzionista dell’Università di Oxford, scettico sullo scenario animale, dato il numero di infezioni umane. “Inizierei a preoccuparmi di più dei serbatoi animali se riuscissimo a sopprimere il virus e quindi potrei vederlo come un luogo in cui potrebbe nascondersi”.

Molti leader della salute globale hanno utilizzato l’emergere di Omicron per focalizzare l’attenzione del mondo sull’enorme divario tra le vaccinazioni COVID-19 nei paesi più ricchi e in quelli più poveri.

Richard Hatchett, capo della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ha aperto le sue osservazioni all’Assemblea Mondiale sulla Sanità dello scorso 29 novembre, affermando che la bassa copertura vaccinale in Sudafrica e Botswana ha “fornito un ambiente fertile” per l’evoluzione della variante. “L’ingiustizia globale che ha caratterizzato la risposta globale ora è tornata a galla”, ha affermato.

Eppure ci sono poche prove a sostegno di questa affermazione, affermano alcuni scienziati. “L’idea che se avessimo vaccinato di più in Africa, non avremmo avuto Omicron, mi piacerebbe che fosse vera, ma non abbiamo letteralmente modo di saperlo”, dice Katzourakis.

Per ora, le lezioni da trarre da Omicron rimangono sconosciute quanto la sua origine”.

