Vaccino contro il cancro: “Ci siamo!”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Il governo del Regno Unito ha recentemente annunciato che sta collaborando con la società tedesca BioNTech per testare i vaccini contro il cancro e altre malattie.

Il progetto mira a basarsi sulla tecnologia del vaccino a mRNA.

L’obiettivo di questo nuovo progetto è fornire 10.000 terapie personalizzate ai pazienti del Regno Unito entro il 2030. Le sperimentazioni potrebbero iniziare già questo autunno.

Fino a poco tempo fa, il cancro veniva trattato con la chirurgia (eliminando le cellule cancerose), la radioterapia (simile alla combustione delle cellule tumorali) e la chemioterapia (impedendo alle cellule tumorali di dividersi uccidendole direttamente).

Quest’ultimo è ben noto per i suoi duri effetti collaterali. Nell’ultimo decennio, tuttavia, abbiamo assistito all’emergere di nuovi trattamenti, come l’immunoterapia . L’immunoterapia di solito funziona bloccando i recettori (proteine con nomi come CTLA-4, PD1 o PDL1) sulla superficie delle cellule tumorali.

Il nostro sistema immunitario sa già come combattere il cancro, ma queste proteine vengono utilizzate dalle cellule tumorali per disattivare il sistema immunitario.

Bloccando questi recettori, il sistema immunitario può riconoscere il cancro come un nemico e ucciderlo, come togliere il mantello a un intruso.

Sebbene questi farmaci abbiano i loro effetti collaterali, di solito sono molto meno gravi della chemioterapia. E quando funzionano, possono essere continuati per molti mesi o addirittura anni.

Oltre un decennio fa, gli scienziati hanno notato che funzionano particolarmente bene nei melanomi , una forma aggressiva di cancro della pelle.

Da allora, abbiamo visto che funzionano anche in molti tumori diversi , dal cancro ai polmoni al cancro alla vescica, nei tumori con molto PDL1 sulla loro superficie, a quelli con molte mutazioni nel loro DNA.

Ma non funzionano in tutti i tumori e spesso non funzionano affatto. Come altri farmaci antitumorali, possono anche funzionare per qualche tempo e poi smettere di funzionare.

Successo recente con il vaccino contro il cancro a mRNA

Nel dicembre 2022, le società farmaceutiche Moderna e Merck hanno riportato risultati positivi con un vaccino contro il cancro personalizzato. I pazienti nello studio in corso avevano un melanoma in stadio 3, il che significa che il cancro si era diffuso ai linfonodi vicino al cancro.

Il normale corso d’azione sarebbe un intervento chirurgico per rimuovere il tumore e i linfonodi circostanti e quindi somministrare infusioni di un farmaco anti-PD1 (tipicamente Keytruda di Merck).

In questo nuovo approccio al vaccino personalizzato, gli scienziati hanno prelevato campioni di melanoma dai pazienti e hanno esaminato le lettere nel loro DNA.

Hanno preso fino a 34 delle parti più mutate del DNA, i cosiddetti neoantigeni, e le hanno inserite in un filamento di mRNA, che può essere considerato come il software nelle cellule tra il DNA (il disco rigido) e la proteina ( l’hardware).

Questo mRNA è stato poi somministrato ai pazienti come vaccino personalizzato, personalizzato perché ognuno ha neoantigeni diversi, quindi tutti nello studio hanno ricevuto vaccini leggermente diversi con un massimo di 34 mutazioni diverse, codificate in un solo filamento di mRNA.

Proprio come i vaccini mRNA COVID, quell’mRNA ha prodotto una piccola parte del cancro all’interno dei pazienti e il loro sistema immunitario ha reagito contro di esso per fornire loro protezione.

I risultati di questo studio intermedio hanno mostrato che l’aggiunta del vaccino contro il cancro personalizzato ha ridotto il rischio di recidiva del cancro (o morte per cancro) del 44% rispetto all’approccio standard (chirurgia seguita da immunoterapia anti-PD1).

Non ci sono stati effetti collaterali aggiuntivi oltre a quelli dell’immunoterapia esistente.

Mentre questi risultati sono potenzialmente rivoluzionari, dobbiamo vedere i risultati anche in altri tumori in studi più ampi.

I progressi in medicina vengono solitamente fatti a piccoli passi, ma questo vaccino contro il cancro – una nuova forma di medicina personalizzata e mirata – potrebbe essere un passo da gigante, proprio come le immunoterapie anti-PD1 o anti-PDL1.

È entusiasmante che questo viaggio potrà aiutare a trasformare il cancro non solo in una malattia cronica con cui possiamo convivere, ma una malattia che possiamo curare”.

From: Department of Health and Social Care and The Rt Hon Steve Barclay MP

Published 6 January 2023