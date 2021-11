Vaccini contro la COVID-19 e sterilitá: “Nessuna relazione”

CIVITAVECCHIA – Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

L’esposizione delle ovaie alla vaccinazione contro la COVID-19 non compromette la fertilità.

Gli embrioni prodotti da ovociti esposti in vivo a nanoparticelle lipidiche contenenti mRNA per la proteina spike della sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS CoV-2), non hanno meno probabilità di produrre gravidanza o più probabilità di aborto spontaneo secondo uno studio osservazionale in corso, presentato al meeting annuale 2021 dell’American Society for Reproductive Medicine (ASRM).

“Un numero abbastanza significativo di persone preoccupate per la fertilità non riceve il vaccino COVID-19”, ha affermato Randy S. Morris MD, University of Chicago, Naperville, Illinois. “I dati scientifici presentati confutano le voci secondo cui le vaccinazioni COVID-19 sono tossiche per le ovaie e si aggiungono al crescente numero di prove che le vaccinazioni non causano infertilità”.

Lo studio ha incluso 128 donne sottoposte a trasferimento di embrioni congelati con una singola blastocisti espansa tra il 1 gennaio 2021 e il 2 luglio 2021. A tutti i pazienti, prima di iniziare la stimolazione per il recupero degli ovuli, sono stati sottoposti alla ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV- 2 Spike IgG. I pazienti reattivi (anticorpo positivi) sono stati interrogati per determinare una storia di vaccinazione o infezione.

Delle donne prese in esame, 26 sono state vaccinate con i vaccini BNT162b2 o mRNA-1273 mRNA COVID-19, 11 avevano una storia di infezione precedente con SARS-CoV-2 e 91 non erano vaccinate né avevano una storia di infezione.

Gli esiti primari erano il tasso di impianto iniziale, il tasso di impianto sostenuto e il tasso di aborto spontaneo.

Il tasso di impianto per le donne senza storia di infezione o vaccinazione è stato dell’86,8%, rispetto all’84,6% tra le donne che hanno ricevuto un vaccino mRNA COVID-19 e al 90,9% tra le donne con precedente infezione. Il tasso di impianto sostenuto è stato rispettivamente del 63,7%, 61,5% e 54,6%. Il tasso di aborto spontaneo era rispettivamente del 23,1%, 23,1% e 36,3%.

“Non stiamo vedendo alcun impatto sulla fertilità a causa di questi vaccini”, ha affermato il dott. Morris.

