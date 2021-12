“Una grande, reale speranza per la lotta contro il cancro”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“La frase RNA messaggero e il suo acronimo, mRNA, sono diventati familiari al pubblico durante la pandemia di COVID-19. I vaccini mRNA per COVID-19 funzionano istruendo le cellule del corpo su come produrre una proteina che innesca una risposta immunitaria contro il virus.

La tecnologia MRNA è stata anche di interesse per ricercatori e medici sul cancro. Uno dei principali ostacoli nel trattamento del cancro è il basso tasso di risposta nei pazienti che ricevono inibitori del checkpoint immunitario per impedire che una risposta immunitaria sia così forte da distruggere le cellule sane del corpo.

“Abbiamo scoperto che introducendo l’mRNA nelle cellule immunitarie è possibile produrre proteine utili per migliorare la loro attività antitumorale senza tentare di modificare il genoma stesso”, afferma Haidong Dong, MD, Ph.D., ricercatore sul cancro della Mayo Clinic. “Questo approccio potrebbe avere il potenziale per essere utilizzato in tutto lo spettro della medicina per estrarre le informazioni ottenute dal sequenziamento dell’RNA a singola cellula nella terapia basata sull’mRNA per i pazienti”.

Per lo studio, il dottor Dong e il suo team hanno prodotto una proteina del sistema immunitario in laboratorio, un anticorpo monoclonale, in grado di rilevare i livelli di proteine nei tessuti tumorali. L’obiettivo era determinare se alcuni pazienti potessero avere livelli proteici appropriati nelle loro cellule immunitarie reattive al tumore come potenziale biomarcatore per questo intervento terapeutico.

“La maggior parte dei pazienti con tumori avanzati non ha beneficiato dell’attuale terapia di blocco del checkpoint immunitario”, afferma il dott. Dong. “Il nostro studio fornisce uno strumento per rilevare questo problema e fornisce anche una terapia basata su mRNA per risolverlo”.

Successivamente, i ricercatori hanno impiegato una nuova tecnologia di sequenziamento che rende possibile un cambiamento basato sull’mRNA delle cellule immunitarie primarie. Hanno identificato il gene bersaglio nei set di dati di sequenziamento dell’RNA di singole cellule. Quindi hanno eseguito un test funzionale per convalidare il ruolo del gene bersaglio nell’uccisione potenziata delle cellule tumorali mediata dalle cellule immunitarie.

L’analisi ha indicato un punto debole delle cellule T nei pazienti che non hanno risposto all’immunoterapia. I linfociti T sono globuli bianchi che svolgono un ruolo importante nel sistema immunitario. Attaccano le cellule tumorali e impediscono al cancro di diffondersi in altri siti del corpo. I ricercatori hanno sviluppato una strategia basata sull’mRNA per migliorare la risposta delle cellule T agli inibitori del checkpoint immunitario nei pazienti che non rispondevano al trattamento.

Lo studio modella un nuovo approccio traslazionale per sfruttare le informazioni ottenute dagli studi di sequenziamento dell’RNA a singola cellula nella terapia basata sull’mRNA per uso clinico, secondo il dott. Dong.

Gli obiettivi futuri della ricerca includono l’ottimizzazione del test di screening per rilevare la proteina nei tessuti tumorali umani. Ciò contribuirà a determinare qualsiasi correlazione con la prognosi del cancro e la reattività all’immunoterapia e ad esplorare una piattaforma per l’utilizzo dell’mRNA per la terapia con cellule T”.

