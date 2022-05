Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Un vaccino efficace e sicuro contro numerosi tipi di cancro lo aspetta l’umanità … e, forse, ci siamo.

Esistono già vaccini per prevenire alcuni tipi di cancro. Mirano ai virus: il virus dell’epatite B, il quale può causare il cancro al fegato e il papillomavirus umano che causa il cancro alla cervice e alcuni altri tipi di tumori. Tuttavia, la maggior parte dei tumori non sono causati da virus.

L’idea è di fornire nel corpo frammenti di proteine o antigeni, ottenuti dalle cellule tumorali per stimolare il sistema immunitario ad attaccare eventuali tumori incipienti. Il concetto non è nuovo e ha dovuto affrontare lo scetticismo.

Un decennio fa, un editoriale di Nature ha respinto l’obiettivo di un importante gruppo di difesa del cancro al seno, di sviluppare un vaccino preventivo entro il 2020 come “fuorviante”, in parte a causa della complessità genetica dei tumori.

L’editoriale ha definito l’obiettivo un “obiettivo che la scienza non può ancora raggiungere”. Ma ora, alcuni gruppi di ricerca, incluso quello finanziato dallo stesso gruppo di difesa, la National Breast Cancer Coalition (NBCC), sono pronti a testare vaccini preventivi, in alcuni casi su persone sane ad alto rischio genetico di cancro al seno e altri tumori.

I loro sforzi sono stati spinti da nuove intuizioni sui cambiamenti genetici nei tumori precoci, insieme alla presa di coscienza del fatto che, poiché anche i tumori nascenti possono sopprimere il sistema immunitario, i vaccini dovrebbero funzionare meglio nelle persone sane che non hanno mai avuto il cancro.

I ricercatori stanno provando diverse strategie di vaccino. Alcuni usano i cosiddetti antigeni tumorali, marcatori molecolari che sono scarsi sulle cellule sane ma abbondanti sulle cellule tumorali. Il vaccino Lynch invece prende di mira i “neoantigeni”, un potente tipo di antigene che si trova solo sulle cellule tumorali. Alcuni distribuiscono solo un singolo antigene mentre altri ne usano un numero elevato, nel tentativo di proteggere ampiamente contro il cancro. L’approccio migliore non è chiaro e gli sviluppatori affrontano anche la difficile sfida di misurare il successo senza aspettare decenni che le persone sane sviluppino il cancro.

Le prime prove stanno producendo grande interesse. Se l’idea funziona per prevenire uno o pochi tumori, la stessa potrebbe essere estesa per raggiungere l’obiettivo ambizioso di sviluppare un vaccino in grado di prevenire molti tipi di cancro, modellato sui vaccini a RNA messaggero (mRNA), i quali hanno aiutato a combattere la pandemia di COVID-19. “Siamo molto lontani da un vaccino generale” per prevenire il cancro, afferma l’oncologo medico Shizuko Sei della Divisione di prevenzione del cancro del National Cancer Institute. “Ma potrebbe essere in un lontano futuro. È un approccio graduale associato ad una grandissima speranza”.

J Kaiser. Science. 7 April 2022.