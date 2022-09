Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“La relazione annuale al parlamento 2017, sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, ha rilevato come 1 milione di italiani aveva assunto cocaina nell’anno precedente.

Al di là del profondo significato sociale, il rischio di intossicazione accidentale nell’età pediatrica non sembra trascurabile.

Tossicità da cocaina nei bambini

Nozioni di base

È a base vegetale

Alchiloide derivato dalla pianta di coca Erythroxylon coca, usata come stimolante in Sud America da oltre 4000 anni. [Richards e Le 2022]

La cocaina iniziò ad essere prodotta a metà del 1800 e aveva molti usi. [Richards e Le 2022]

Gocce per mal di denti

Tonici energetici

Pillole per la nausea

Anche l’originale bevanda Coca Cola aveva un “tocco” di questo succo energetico. [Richards e Le 2022]

Gli effetti durano tra 15-60 minuti, a seconda della via di somministrazione [Richards e Laurin 2022]

Può essere sniffata, ingerita, ingerito o fumata [Richards e Le 2022]

Blocca la ricaptazione sinaptica delle monoamine di dopamina, noradrenalina e serotonina . [Richards e Le 2022]

Prolunga una risposta comprensiva

Emivita 1 ora

Clinica

Negli adolescenti e nei giovani adulti, le manifestazioni possono includere: [Richards e Le 2022]

Tachicardia o altra aritmia,

Ipertensione,

vasospasmo coronarico,

Ictus,

Decesso

Le convulsioni erano il sintomo neurologico di presentazione più comune nei bambini in diversi studi. [Dinnies 1990, Mott 1994, Armeno 2017]

Altri sintomi nei bambini più piccoli includono [Armenian 2017, Mott 1994]:

Tachicardia

Stato mentale alterato/depresso

Agitazione, delirio

Sintomi gastrointestinali

Febbre

Ipertensione

Depressione respiratoria

Cianosi

Midriasi

Atassia, vertigini

Perdita eccessiva di saliva

Poiché la tossicità può essere molto aspecifica è necessario considerare l’esposizione a sostanze tossiche e ai farmaci in un bambino con convulsioni indifferenziate o sensorio alterato. [Edell 1993]

Diagnosi

Test antidroga urinari per il metabolita della cocaina benzoilecgonina o acido 11- o delta-9-tetraidrocannabinol-9 carbossilico. [Rosenberg 1991]

Il test di screening è molto specifico. Nessuna reattività crociata con altri farmaci. Se un esame è positivo per la cocaina: è positivo per la cocaina.

Uno studio condotto da Detroit Michigan, dal 1989 al 1990, ha rilevato una esposizione “occulta” alla cocaina nel 5,4% dei campioni di urina di bambini di età compresa tra 1 e 60 mesi. [Rosenberg 1991]

I campioni di urina sono stati inizialmente ottenuti per altri motivi medici e lo screening della cocaina era secondario.

Trattamento

Numerosi bambini avranno bisogno solo di osservazione e cure di supporto se manifesteranno sintomi relativamente lievi, senza convulsioni o depressione respiratoria e senza instabilità emodinamica [armeno 2017]

Il trattamento basato sulla presentazione dei sintomi è spesso giustificato [armeno 2017]:

Anticonvulsivanti per convulsioni

Carbone attivo in caso di grande ingestione o di recente ingestione nota

Irrigazione dell’intero intestino in caso di grande ingestione

Intubazione per insufficienza respiratoria

Uno stato di agitazione può essere trattata con benzodiazepine [Richards e Le 2022]

Armenian, nel 2017, ha riportato una serie di bambini con esposizione involontaria alla cocaina, dei quali il 67% aveva bisogno di una trattamento medico.

Il 39% ricoverato in terapia intensiva

Il 36% ricoverato in un letto di terapia intensiva non monitorato

Il 27,8% dei 36 pazienti ha avuto un “esito avverso maggiore”, ovvero convulsioni, intubazione per insufficienza respiratoria, rabdomiolisi o insufficienza renale

È stato riportato un tasso più elevato di complicazioni gravi dovute all’esposizione non intenzionale alla cocaina rispetto ad altre esposizioni non intenzionali ad altri farmaci.

Complicazioni

Sfortunatamente, se la tossicità del bambino non viene riconosciuta subito, possono insorgere complicazioni , tra cui [armeno 2017]:

Rabdomiolisi

Depressione e insufficienza respiratoria

Aspirazione

Infarto

Punti chiave

Considerare l’esposizione/ingestione non intenzionale di cocaina in un bambino con crisi epilettiche per la prima volta, convulsioni prolungate o alterazione mentale indifferenziata .

Lo screening dei farmaci per le urine non mente! Il test del metabolita della cocaina è MOLTO specifico. Se è positivo per la cocaina: è positivo per la cocaina.

Alta allerta per eventi avversi! Le esposizioni alla cocaina possono presentare esiti più frequenti e gravi rispetto ad altre esposizioni.

Riferimenti:

Richards, J. e Le, J., 2022. Tossicità da cocaina . [in linea] Ncbi.nlm.nih.gov. Disponibile su: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430976/> [Accesso 23 settembre 2022].

Richards JR, Laurin EG. Cocaina. [Aggiornato 23 maggio 2022]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 gennaio-. Disponibile da: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430769/

Dinnies JD, Darr CD, Saulys AJ. Tossicità della cocaina nei bambini piccoli. Sono J Dis Child . 1990;144(7):743-744. doi:10.1001/archpedi.1990.02150310009002

Mott SH, Packer RJ, Soldin SJ. Manifestazioni neurologiche dell’esposizione alla cocaina nell’infanzia. Pediatria . 1994;93(4):557-560.

Armeno P, Fleurat M, Mittendorf G, Olson KR. Le esposizioni non intenzionali alla cocaina pediatrica danno risultati peggiori rispetto ad altri avvelenamenti pediatrici non intenzionali. J Emerg Med . 2017;52(6):825-832. doi:10.1016/j.jemermed.2017.03.017

Edell DS, McSwain M. Avvelenamento da cocaina: una diagnosi facilmente sbagliata in un neonato. Clin Pediatr (Fila) . 1993;32(12):746-747. doi:10.1177/000992289303201208

Rosenberg NM, Meert KL, Knazik SR, Yee H, Kauffman RE. Esposizione occulta alla cocaina nei bambini. Sono J Dis Child . 1991;145(12):1430-1432. doi:10.1001/archpedi.1991.02160120098027

C. Magill. Cocaine toxicity in Children. Pediatric EM Morsels. September 23, 2022.