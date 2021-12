Studio su Lancet: “La terza dose del vaccino contro la COVID-19 é necessaria e molto utile”

CIVITAVECCHIA – Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“La terza dose del vaccino contro la Covid 19 sembra essere molto importante. I risultati di uno studio appena pubblicato sul Lancet dimostrano che l’immunogenicità della terza dose boost omologa o eterologa, con tutti i vaccini testati, era superiore al controllo, indipendentemente da quale vaccino fosse stato ricevuto nel corso iniziale, a parte il VLA, il quale non ha raggiunto criteri predefiniti per la differenza clinicamente importante.

Per quanto riguarda la risposta alla terza dose di spike IgG, è importante riconoscere che attualmente non esiste una correlazione stabilita o ben definita della protezione a lungo termine.

Ad oggi sia ChAd/ChAd (79%) che BNT/BNT (90%) hanno mantenuto una protezione altamente efficace nel mondo reale contro l’ospedalizzazione e la morte dopo 6 mesi, nonostante livelli assoluti di IgG molto più elevati per BNT/BNT rispetto a ChAd/ChAd.

Il ruolo relativo dell’immunità delle cellule T o della memoria non è chiaro, ma è probabilmente di grande importanza.

L’impatto dell’intervallo tra le somministrazioni deve essere completamente chiarito, ad es., viene riportata una migliore immunogenicità quando viene somministrata una seconda dose di Ad26 6 mesi dopo la prima dose di Ad26 rispetto a 2 mesi e migliori risposte anticorpali quando le dosi iniziali di BNT sono distanziate di 12 settimane anziché di 3 settimane, sebbene la risposta cellulare possa essere inferiore.

Esiste potenzialmente un importante impatto clinico di questi cambiamenti, perché le persone a cui sono state somministrate dosi iniziali di ChAd, a distanza di 3-4 settimane sembrano avere una protezione inferiore contro l’infezione rispetto alle persone che ricevono ChAd/ChAd a distanza di 16 settimane.

Tutti i vaccini testati (ChAd, BNT, m1273, NVX, Ad26, CVn e VAL) hanno potenziato l’immunità dopo ChAd/ChAd, misurata mediante test anti-spike IgG e neutralizzanti e sei vaccini (ChAd, BNT, m1273, NVX, Ad26, CVn) hanno potenziato l’immunità dopo BNT/BNT.

Tutti i vaccini che hanno potenziato l’immunità lo hanno fatto nelle persone anziane e nei giovani; tuttavia, sono emerse marcate differenze nella risposta tra specifici vaccini di richiamo, coerenti con altri dati provenienti da studi non randomizzati.

Lo studio ha messo in evidenza che tutti i vaccini COVID-19 e le dosi testate hanno mostrato una reattogenicità accettabile.

In entrambi i gruppi di età, quattro vaccini hanno mostrato effetti collaterali locali e sistemici moderati o gravi più elevati nei primi 7 giorni. Questi dati sono coerenti con i primi dati di altri studi su richiami di terza dose omologhi ed eterologhi.

In conclusione, questi dati forniscono ai comitati consultivi sull’immunizzazione e ai decisori politici ulteriori informazioni immunologiche e reattogeniche, le quali consentiranno la flessibilità di distribuire terze dosi eterologhe o omologhe dopo i vaccini ChAd o BNT iniziali.

Queste decisioni si baseranno anche su considerazioni cliniche, logistiche e di approvvigionamento, mirate alle popolazioni più bisognose.

Figura. Tutti i vaccini COVID-19 e le dosi testate hanno mostrato una reattogenicità accettabile ( figura 2 )”.

Alasdair P S Munro, Leila Janani, Victoria Cornelius, Parvinder K Aley, Gavin Babbage, Prof David Baxter, et al. Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. The Lancet. Published:December 02, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02717-3

Dottor Giovanni Ghirga