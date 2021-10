Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Un articolo appena pubblicato nella sezione del The New York Times dedicata alla COVID-19 in USA, cerca di risponder alla domanda che spesso molti di noi si pongono: “Potremmo forse essere vicini alla fine dell’ultima ondata del coronavirus (in America)?”

Il modello della pandemia negli USA non è incoraggiante. Si è schiantata sul paese a ondate, inondando gli ospedali e poi ritirandosi, solo per tornare dopo che gli americani hanno abbassato la guardia. Gran Bretagna e Israele, i quali hanno entrambi tassi di vaccinazione più elevati rispetto agli Stati Uniti, stanno ancora lottando contro le epidemie.

Gli esperti non sarebbero sorpresi di vedere almeno un piccolo aumento dei casi, più avanti, questo autunno o questo inverno, poiché le persone iniziano a trascorrere più tempo in casa e a viaggiare per le vacanze. Poiché però i vaccini rimangono altamente efficaci nel prevenire il ricovero in ospedale e la morte, questo inverno potrebbe e dovrebbe essere meno catastrofico.

“Non sarà Lockdown Christmas n. 2”, ha affermato Angela Rasmussen, virologa presso l’Organizzazione per i vaccini e le malattie infettive dell’Università del Saskatchewan in Canada. “Ma dovremmo essere tutti consapevoli che LA COVID-19 non è certo finita”.

Prevedere il corso della pandemia nel prossimo anno è ancora più difficile. Gli scienziati affermano che è estremamente improbabile sradicare il coronavirus nei prossimi anni o, forse, decenni. Quello che sappiamo sono le regole che governano le epidemie e i virus, regole che forniscono indizi su dove potremmo essere diretti.

Il grande jolly nei mesi e negli anni a venire è se il virus si trasformerà in una versione più aggressiva.

La buona notizia è che, mentre tutti i virus si evolvono, i coronavirus sono noti per essere relativamente stabili e variano più lentamente della comune influenza. Detto questo, la nostra relazione con la Covid-19 è appena iniziata e abbiamo già visto molte nuove varianti virali, tra cui l’Alpha a rapida diffusione e la Beta che elude il sistema immunitario, insieme a Gamma, Delta, Lambda e, più recentemente, Mu.

Il coronavirus può mutare in tutti i modi, molti dei quali sono benigni, ma ci sono tre possibilità preoccupanti: potrebbe diventare più trasmissibile, potrebbe migliorare nell’eludere il nostro sistema immunitario o potrebbe diventare più virulento e causare malattie più gravi.

Il virus è già diventato più trasmissibile nel tempo (Delta), ma ci sono probabilmente alcuni limiti biologici di base su quanto può diventare infettiva una particolare variante.

Il virus si scontra anche con le modifiche che ha già messo in atto (Beta) nel tentativo di eludere il nostro sistema immunitario. Mentre le mutazioni consentono ai virus di sfuggire alle nostre difese, anche il nostro sistema immunitario si è evoluto per contrastare l’evoluzione dei virus. Dopo un’infezione, il nostro corpo genera un esercito diversificato di anticorpi, “una libreria di ipotesi” come ha detto un esperto, alcuni dei quali potrebbero essere una buona chance per una eventuale prossima variante.

L’evoluzione più difficile da prevedere, tuttavia, è se il virus diventerà più mortale. A differenza della trasmissibilità o dell’evasione del sistema immunitario, la virulenza non ha alcun vantaggio evolutivo intrinseco.

“Il virus non ha interesse a ucciderci”, ha detto Jessica Metcalf, biologa evoluzionista alla Princeton University. “La virulenza è importante per il virus solo se funziona per la trasmissione”.

Nel tempo, gli scienziati prevedono che raggiungeremo un difficile equilibrio con il virus.

Ci sono altri quattro coronavirus che sono diventati endemici nelle popolazioni umane. Siamo esposti a loro presto e spesso e tutti e quattro causano principalmente raffreddori comuni.

The New York Times. Coronavirus Briefing. October 15, 2021.

