Omicron e long Covid

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Secondo i dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Iss. in Italia, continua ad aumentare l’incidenza della COVID-19 e sale anche l’indice Rt. Gli ultimi dati dell’ECDC riportano la variante Omicron come prevalente e diversi paesi europei hanno annunciato che abbandoneranno la maggior parte delle restrizioni perché l’infezione da omicron causa una malattia lieve (1), la maggior parte degli individui è vaccinata e molti non vaccinati saranno comunque immunizzati a fronte di un rischio basso di avere una forma grave. Inoltre, le restrizioni alla vita sociale e ai viaggi stanno causando problemi di salute mentale in non poche persone. Tuttavia, nonostante l’alto tasso di casi, le restrizioni relative al coronavirus si allentano in tutta Europa soprattutto per la forte spinta per la ripresa economica e la crescita dopo la COVID-19.

Nulla però è certo per quanto riguarda Omicron e il COVID lungo, principalmente perché la variante è entrata in scena così improvvisamente a dicembre ed è passato troppo poco tempo per rilevare la presenza di lunghi casi di COVID. L’evidenza che la variante causi una malattia più lieve ha spinto alcuni ad ipotizzare che Omicron possa causare un minor numero di casi di COVID lungo (2).

I medici che si prendono cura di pazienti affetti da COVID-19 affermano da lungo tempo che, comunque, una malattia iniziale lieve può offrire poca protezione da disturbi prolungati perché la maggior parte dei casi già studiati sembra derivare da infezioni che non hanno richiesto il ricovero in ospedale. Esperti iniziano a vedere casi correlati all’Omicron e affermano di avere poche ragioni per pensare che la variante differirà dalle versioni precedenti del virus nella sua capacità di generare COVID lungo (2).

Poiché ci sono così tante persone infette da Omicron, non si può escludere che, a seguito di una minor considerazione nel cercare di ridurre il numero delle infezioni usando una maggior prudenza nella interruzione delle restrizioni, i casi di COVID lungo potrebbero aumentare con un incremento della sofferenza e costi economici molto più elevati”.

