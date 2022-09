Luna, concluso il test per Artemis 1, ora comincia l’analisi dei dati

La Nasa rende noto che si è concluso nel Kennedy Space Center il test a Terra per il caricamento di propellente nel lanciatore Sls (Space Launch System) in vista di Artemis 1, la missione dimostrativa per il ritorno alla Luna e che quindi sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti per il test; sono in corso lo svuotamento dei serbatoi dal propellente,

La fase che ora inizia e ‘analisi dei dati, in base ai quali la Nasa potrà decidere se dare il via libera il 27 settembre a un nuovo tentativo di lancio della missione Artemis 1.