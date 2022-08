L’inquinamento atmosferico favorisce l’infarto miocardico: una conferma

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Come non pensare alle centinaia e centinaia di autocarri, la più importante fonte mobile di ossidi di azoto, i quali porteranno i rifiuti nell’impianto di biodigestione che sarà costruito a Civitavecchia nella Zona Industriale, già autorizzato dalla Regione Lazio (Determinazione n. G08473 del 30 giugno 2022 e pubblicata nel BUR del 12 luglio).

Non bastavano le ondate di caldo estremo, i tornado, la grandine, le colture distrutte, il rischio di tumori e ogni altro genere di calamità associata oramai da una miriade di studi scientifici all’inquinamento atmosferico provocato dall’uomo. Perché alla lista si aggiunge ora anche l’infarto (ma per molti è solo una conferma). Una ricerca presentata al congresso 2022 dell’European Society of Cardiology (ESC) collega infatti l’inquinamento atmosferico e gli attacchi di cuore, in particolare tra i non fumatori.

Lo studio ha analizzato le associazioni tra ossido nitrico, particolato con un diametro inferiore a 10 micrometri (PM10) e condizioni meteorologiche con l’incidenza di infarto del miocardio nella zona di Berlino. I dati hanno evidenziato che, nel periodo in esame, l’infarto miocardico era significativamente più comune nei giorni con elevate concentrazioni di ossido nitrico e quando nei tre giorni precedenti c’era stata un’elevata concentrazione media di PM10. Mentre l’incidenza nei fumatori non mostrava di essere influenzata dalle concentrazioni di queste sostanze. L’autrice dello studio, Insa de Buhr-Stockburger del registro degli infarti miocardici di Berlino Brandeburgo (B 2 HIR), ha affermato che “lo studio indica che l’aria inquinata è un fattore di rischio per l’infarto miocardico acuto e che sono necessari maggiori sforzi per ridurre l’inquinamento da traffico e combustione”.

Questi dati, riportati dai media, non possono non influenzare le prossime votazioni: ‘Punite non votandoli, i partiti che non parlano dell’importanza della minaccia che l’inquinamento atmosferico rappresenta per la salute pubblica’.

A Civitavecchia tutti sanno chi sono”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/27/inquinamento-da-infarto-le-rilevazioni-di-uno-studio-condotto-a-berlino-indicano-legami-tra-gli-attacchi-di-cuore-e-i-veleni-immessi-nellaria/6776147/