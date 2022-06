Le temperature estreme nelle principali città dell’America Latina potrebbero essere collegate a quasi 1 milione di decessi

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Un aumento di 1 ° C potrebbe significare migliaia di morti aggiuntive nei giorni molto caldi, secondo un nuovo studio.

A metà gennaio, la punta meridionale del Sud America ha subito la sua peggiore ondata di calore daanni. In Argentina, le temperature in più di 50 città sono salite sopra i 40 ° C, più di 10 ° C più calde della temperatura media tipica in città come Buenos Aires. Il caldo torrido ha scatenato incendi, peggiorato la siccità, danneggiato l’agricoltura e temporaneamente fatto crollare l’alimentazione elettrica di Buenos Aires.

Con i cambiamenti climatici, le ondate di calore ed eventi di freddo intenso stanno peggiorando e stanno raccogliendo vite in tutto il mondo: circa 5 milioni negli ultimi 20 anni.

In una nuova ricerca pubblicata oggi su Nature Medicine, un team internazionale di ricercatori stima che quasi 900.000 morti, negli anni tra il 2002 e il 2015, potrebbero essere attribuibili solo a temperature estreme nelle principali città dell’America Latina.

Questa è la stima più dettagliata in America Latina e la prima in assoluto per alcune città.

La maggior parte degli studi che collegano temperature estreme con la mortalità nelle città sono stati condotti in Nord America, Europa e Cina. “C’è relativamente poca conoscenza generata localmente che è specifica per il Sud del mondo”, afferma Ana Diez Roux, epidemiologa presso la Drexel University, coautrice del nuovo studio.

“L’America Latina, in particolare, è una regione che non ha ricevuto molta attenzione.

Inoltre, il nuovo documento ha una rappresentazione molto migliore delle aree urbane in America Latina rispetto agli studi precedenti nella regione”, afferma Antonio Gasparrini, epidemiologo ambientale presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Per stimare quante persone sono morte a causa del caldo o del freddo intenso, i ricercatori del progetto Urban Health in Latin America, il quale studia come gli ambienti e le politiche urbane influiscono sulla salute dei residenti delle città in America Latina, hanno esaminato i dati sulla mortalità tra il 2002 e il 2015 dai registri di 326 città con oltre 100.000 residenti, in nove paesi in tutta l’America Latina.

I ricercatori hanno confrontato il rischio di morire nei giorni molto caldi e freddi con il rischio di morire nei giorni temperati. Hanno scoperto che nelle metropoli latinoamericane, quasi il 6% – circa 1 milione – di tutte le morti in quegli anni è avvenuto in giorni di caldo e freddo estremi.

Quando il team ha analizzato la causa specifica di queste morti nei registri, ha scoperto, coerentemente con studi precedenti, che le temperature estreme sono spesso legate a decessi per malattie cardiovascolari e respiratorie.

Il calore estremo fa pompare al cuore più sangue e provoca disidratazione e stress polmonare.

Il freddo estremo, d’altra parte, può far pompare meno sangue al cuore e causare ipotensione e, in alcuni casi, insufficienza d’organo.

Il team ha anche scoperto che gli anziani sono particolarmente vulnerabili alle temperature estreme, con il 7,5% dei decessi, durante il periodo di studio, correlati al caldo e al freddo estremi.

Diez Roux spera che questi nuovi risultati a livello di città possano consentire ai governi locali e nazionali di mettere in atto strategie di mitigazione e adattamento; molte di queste sono le stesse tattiche applicate per mitigare i cambiamenti climatici”.

RP Ortega. Extreme temperatures in major Latin American cities could be linked to nearly 1 million deaths. Science. DOI: 10.1126/science.add7039. 28 June 2022.