Le patate sono ottime per la salute

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Le patate sono un alimento veramente buono sotto tanti i punti di vista.

Le patate sono ottime per il nostro stomaco.

Cuocere e raffreddare le patate prima di mangiarle consente la formazione di amido resistente. Questo amido sano aiuta il nostro corpo in molti modi anche agendo come prebiotico (importante per un microbioma intestinale sano).

Il raffreddamento degli amidi soffici e cotti li fa collassare. Anche se questo in realtà li rende più difficili da digerire, ciò significa che i batteri nel nostro colon li fermentano, facilitando la formazione di acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi nutrono il nostro intestino e lo mantengono sano.

Gli acidi grassi a catena corta possono anche alterare il nostro metabolismo in modo positivo, aiutando a ridurre i livelli di grasso e zucchero nel sangue.

Questi effetti positivi insieme al loro alto contenuto di acqua e basso contenuto di grassi, rende le patate bollite o cotte a vapore, un alimento ipocalorico, nutriente e che rende sazi.

Le patate contengono vitamina C, vitamina B6, colina, potassio e sono prive di glutine.

Mangiare troppo di qualsiasi tipo o gruppo di alimenti (come i carboidrati) non è salutare e alcune ricerche suggeriscono che mangiare troppi prodotti a base di patate potrebbe essere associato ad una pressione sanguigna più alta.

In genere però é il modo in cui prepariamo e consumiamo le patate (come friggerle) che causa effetti negativi.

Alcune persone scelgono di evitare le patate a causa di preoccupazioni per l’aumento di peso, ma una tipica patata bollita ha solo circa 130 calorie, in realtà, meno calorie di una banana della stessa dimensione.

È importante mettere in evidenza il modo in cui vengono preparate le patate.

L’ebollizione o la cottura a vapore (possibilmente con raffreddamento per aumentare l’amido resistente) è il modo migliore per mantenere basso il numero di calorie per grammo di alimento. La cottura al forno aumenta le calorie per grammo (poiché l’acqua viene persa), così come lo schiacciamento e la preparazione con burro e latte.

Il modo meno salutare di mangiare le patate è friggerle perché assorbono olio come una spugna.

Per la maggior parte delle persone includere le patate come parte di una dieta sana e varia, potrebbe effettivamente essere una buona scelta.

Inoltre, le patate hanno anche vantaggi ambientali. Richiedono meno acqua del riso per la produzione e causano meno emissioni di gas serra sia del riso che del grano, il che potrebbe essere un altro buon motivo per includere le patate nella dieta.

Infine, le patate sono un alimento veramente a basso costo”.

SCIENCE Alert. Duane Mellor, Associate Dean Education – Quality Enhancement, Aston University. 24 MAY 2021.

Dottor Giovanni Ghirga