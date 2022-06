La vita è stata trovata in una primavera artica

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

Siamo impauriti, affascinati, eccitati, emozionati dalla presenza della vita fuori dalla terra. Tuttavia, non è la chimica complessa degli esseri umani quella che la scienza cerca di scoprire ma quella relativamente più semplice dei microbi.

“Ancora una volta, la vita è stata trovata in un ambiente che sarebbe profondamente inospitale per la maggior parte degli organismi che vivono su questo pianeta.

Alimentata da acque che attraversano 600 metri di permafrost, la Lost Hammer Spring ha una temperatura sotto zero, è salata e praticamente priva di ossigeno; situata nell’Artico Canadese, rappresenta uno dei luoghi più aspri della Terra. Anche qui, però, la vita trova il modo di esistere.

Gli scienziati hanno scoperto che i microbi prosperano nell’acqua salmastra che filtra dalle profondità al di sotto del permafrost e questa scoperta potrebbe offrire un accenno alla vita microbica extraterrestre che potrebbe essere trovata (se presente) su altri pianeti.

La vita in ambienti extraterrestri rimane molto difficile da trovare. Gli scienziati pensano che una delle nostre migliori possibilità potrebbe essere lo studio di ambienti che si intersecano il più possibile con quelli sui mondi che hanno maggiori probabilità di ospitare la vita.

I mondi oceanici come la luna di Giove Europa e la luna di Saturno Encelado potrebbero non sembrare avere molto in comune con un mondo desertico come Marte, ma ci sono alcune caratteristiche su cui possiamo azzardare una ipotesi abbastanza importante.

Le prove suggeriscono che oceani estremamente freddi e salati potrebbero nascondersi sotto i gusci di ghiaccio di Europa ed Encelado. Anche Marte potrebbe avere laghi liquidi e salati bloccati sotto la sua superficie. Questi ambienti sono probabilmente ipersalini e anche sotto zero. Inoltre, è più che possibile che siano estremamente poveri di ossigeno.

Non molto tempo fa gli scienziati hanno trovato prove che potrebbero esserci laghi ipersalini sotto la calotta polare meridionale di Marte.

La maggior parte dei microbi che gli scienziati hanno trovato erano completamente nuovi per la scienza e avevano adattamenti specifici per consentire loro non solo di vivere, ma anche di prosperare in un luogo come Lost Hammer Spring.

“I microbi che abbiamo trovato e descritto a Lost Hammer Spring sono sorprendenti, perché, a differenza di altri microrganismi, non dipendono dal materiale organico o dall’ossigeno per vivere”, ha affermato il microbiologo Lyle Whyte della McGill University.

“Invece, sopravvivono mangiando e respirando semplici composti inorganici come metano, solfuri, solfato, monossido di carbonio e anidride carbonica, i quali si trovano tutti anche su Marte. Possono anche riparare l’anidride carbonica e i gas di azoto dall’atmosfera, il che li rende altamente adattati sia alla sopravvivenza che alla prosperità in ambienti molto estremi sulla Terra e oltre”.

Questo tipo di metabolismo è noto come chemolitotrofico ed è stato trovato solo negli organismi microbici, almeno qui sulla Terra e, di solito, in ambienti piuttosto estremi.

Quindi, se c’è vita su Marte con una strategia di sopravvivenza simile, sembra probabile che, secondo quanto sappiamo, la vita sia davvero comunque molto limitata”.

M. STARR. Science Alert