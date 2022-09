La Poliomielite si affaccia di nuovo

Dal Dottor Giovanni Ghrga riceviamo e pubblichiamo:

“Il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato venerdì un’emergenza disastri nel tentativo di accelerare gli sforzi per vaccinare i residenti contro la poliomielite dopo che il virus è stato rilevato in campioni di acque reflue prelevati in quattro contee.

L’ordine esecutivo di Hochul ha seguito la scoperta del virus il mese scorso in campioni della contea di Nassau di Long Island, al confine con il distretto di Queens a New York. All’inizio di quest’anno il virus è stato trovato in campioni provenienti dalle contee di Rockland, Orange e Sullivan, tutte a nord della città.

Visto che ormai i paesi sono senza confini per continui scambi di viaggiatori da una nazione all’altra, anche in Italia si raccomanda di mettersi in regola con il calendario vaccinale contro la poliomielite. Il vaccino è efficace nel prevenire le complicanze caratterizzate dalla paralisi degli arti”.

Reuters.com