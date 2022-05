ISDE: “Invitiamo il Governo a intraprendere una campagna intensiva di prevenzione della demenza anche in Italia”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Opportunità perse per prevenire la demenza.

Secondo una nuova ricerca, quasi la metà di tutti gli adulti statunitensi (e una importate percentuale negli altri paesi), di età pari o superiore ai 45 anni, presenta fattori di rischio modificabili per il morbo di Alzheimer e le demenze correlate (ADRD), tra cui ipertensione, bassi livelli di attività fisica e obesità.

I dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rivelano che tra quasi 162.000 adulti di età pari o superiore a 45 anni che sono stati intervistati nel 2019, come parte del Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), quasi la metà aveva la pressione alta e non aveva ricevuto raccomandazioni per l’attività fisica aerobica. Questi erano i due fattori di rischio modificabili più comuni per l’ADRD.

Inoltre, più di un terzo (35%) degli adulti era obeso, il 19% soffriva di diabete, il 18% soffriva di depressione, il 15% fumava, l’11% soffriva di ipoacusia e il 10% beveva in eccesso.

I risultati sono stati pubblicati online il 19 maggio nel Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC.

Una occasione di prevenzione persa.

Più di 1 adulto su 10 (11,3%) intervistato ha riportato un declino cognitivo soggettivo (SCD), un indicatore precoce di un possibile futuro ADRD.

La prevalenza di SCD è aumentata da circa il 4%, tra gli adulti senza fattori di rischio modificabili per ADRD, al 25% per quelli con quattro o più fattori di rischio.

Gli adulti con SCD erano più propensi a riferire di avere quasi tutti i fattori di rischio modificabili e avevano maggiori probabilità di segnalare quattro o più fattori di rischio (34%) rispetto ai coetanei senza SCD (13%).

La prevalenza di SCD variava da un massimo di circa il 29% in quelli con depressione e il 25% in quelli con perdita dell’udito all’11% in coloro che riferivano di bere in modo eccessivo.

In linea con la ricerca precedente, i risultati indicano che le popolazioni di indiani d’America o nativi dell’Alaska, neri o afroamericani e ispanici avevano maggiori probabilità di avere fattori di rischio modificabili per l’ADRD rispetto ad altri gruppi, riferiscono i ricercatori.

La National Healthy Brain Initiative del CDC supporta interventi culturalmente personalizzati che affrontano i fattori di rischio di ADRD specificamente in queste popolazioni.

Nel 2021, il piano nazionale del governo federale per affrontare il morbo di Alzheimer è stato aggiornato per includere un nuovo obiettivo per ridurre i fattori di rischio per l’ADRD.

Data la prevalenza di fattori di rischio modificabili per l’ADRD e la crescita prevista della popolazione degli anziani e di quelli con ADRD, questo nuovo obiettivo ha il potenziale per avvantaggiare una ampia percentuale di adulti statunitensi (e di altri paesi compresa l’Italia).

Oltre ad aiutare i pazienti a discutere le preoccupazioni sulla perdita di memoria, gli operatori sanitari dovrebbero anche selezionare i pazienti per fattori di rischio modificabili, consigliare i pazienti con fattori di rischio e indirizzarli a programmi e interventi efficaci ove raccomandato.

Come riportato in precedenza da Medscape Medical News, un recente rapporto della Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care ha rilevato che la modifica di 12 fattori di rischio nel corso della vita potrebbe ritardare o prevenire il 40% dei casi di demenza.

Questi dati dovrebbero forzare una campagna intensiva contro la demenza anche n Italia”.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Pubblicato online il 19 maggio 2022.

M. Brooks. Medscape. 20 maggio 2022

Dott. Giovanni Ghirga – ISDE Italia