Il vaiolo delle scimmie: un aggiornamento di alto livello per la popolazione

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Esiste il rischio che la Monkeypox puó diventare endemica in Europa se l’epidemia attuale non rimane sotto controllo e il virus infetta specie animali suscettibili, questo il commento del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC).

L’Agenzia sanitaria ha dichiarato che se la trasmissione da persona a persona continua e se il virus della monkeypox “si fa strada” tra specie animali europee, la malattia potrebbe diventare endemica, sebbene al momento questo rischio si ritiene sia molto basso.

Attualmente, poco si sa sull’idoneità delle specie animali peri-domestiche europee (mammiferi) come “ospiti” per il virus monkeypox.

I roditori e gli scoiattoli sono probabilmente idonei per il virus e la trasmissione da persone ad animali domestici è teoricamente possibile. Un tale evento potrebbe potenzialmente portare al virus che mette le radici nella fauna selvatica europea e trasforma la malattia in una zoonosi endemica.

L’Agenzia ha osservato che dopo un focolaio del 2003 negli Stati Uniti, le autorità sanitarie pubbliche in questo paese hanno fatto una vasta sorveglianza alla ricerca di casi nei quali il virus avrebbe potuto essersi fatto strada negli animali. Tuttavia, non hanno trovato alcuna prova che era successo. Il focolaio del 2003 è stato ricollegato a piccoli mammiferi infetti importati dal Ghana come animali domestici – due scoiattoli, un ratto e tre ghiri. Gli animali hanno infettato dei cani in un negozio di animali all’ingrosso e i cani hanno infettato 47 persone in sei stati.

Il virus è considerato endemico solo in una dozzina di paesi nell’Africa occidentale e centrale, dove le infezioni umane si verificano sporadicamente.

Prima di quest’anno ci sono stati solo alcuni casi esportati di Monkeypox rilevati al di fuori dei paesi endemici – negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Israele e Singapore. Il serbatoio naturale non è noto. Il numero di casi nell’attuale epidemia sta cambiando rapidamente.

Maria van Kerkhove, Direttore delle malattie emergenti e dell’Unità Zoonoses dell’OMS, ha commentato lunedì che, ad oggi, ci sono meno di 200 casi confermati e sospetti. Undici Paesi in Europa, così come Stati Uniti, Canada, Israele e Australia hanno riportato casi confermati. Il virus attualmente sembra diffondersi tra gli uomini che fanno sesso con altri uomini e Van Kerkhove ha comunicato che la sorveglianza è attualmente focalizzata sulla ricerca di casi attraverso cliniche sanitarie sessuali.

Un focus di ricerca più ampio porterà probabilmente altri casi alla luce. Monkeypox è un pox-virus correlato al virus del vaiolo. Questo ultimo è stato dichiarato sradicato nel 1980.

I sintomi della Monkeypox sono simili ma più miti del vaiolo. Le persone infette sviluppano sintomi di influenza – febbre, dolori diffusi, brividi – ma anche linfonodi gonfi. Entro uno o tre giorni dall’inizio della febbre, appare una eruzione caratteristiche che spesso inizia sul viso.

Molte condizioni possono causare eruzioni cutanee, ma l’eruzione monkeypox ha alcune caratteristiche insolite, in particolare il fatto che le vescicole possano formarsi sui palmi delle mani.

Nei focolai descritti un certo numero di persone ha riferito di aver avuto lesioni sui genitali. Nei paesi in cui è endemica si ritiene che il virus si diffonda principalmente a persone da animali infetti quando le persone uccidono o preparano la carne per il consumo. Una volta che il virus infetta le persone, la trasmissione tra persone può verificarsi tramite gocce respiratorie, le quali possono infettare le mucose degli occhi, del naso e della gola, oppure attraverso il contatto con lesioni cutanee o fluidi corporei. L’infezione può anche essere trasmessa tramite contatto con abbigliamento o biancheria contaminata da materiale infetto. L’ECDC ha detto che sono probabili casi aggiuntivi. “La maggior parte dei casi attuali ha presentato sintomi di malattia lievi, e, per la maggior parte della popolazione, la probabilità di diffusione è molto bassa”, ha commentato il direttore della ECDC, Andrea Ammon. Tuttavia, la probabilità di ulteriore diffusione del virus attraverso il contatto stretto, ad esempio durante le attività sessuali tra le persone con più partner sessuali, è considerata elevata. L’Agenzia sanitaria ha raccomandato che l’Unione Europea si concentri su una tempestiva identificazione, gestione e segnalazione di nuovi casi di monkeypox. I paesi dovrebbero inoltre aggiornare i loro meccanismi di tracciamento dei contatti e la loro capacità di diagnosticare gli ortopoxvirus (la famiglia a cui appartiene Monkeypox) e rivedere la disponibilità di vaccini, antivirali e dispositivi di protezione individuale per i professionisti della salute”.

