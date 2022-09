Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“I vaccini nasali potrebbero cambiare il decorso della pandemia.

Questa settimana una versione per inalazione di un vaccino COVID-19 è stata approvata per l’uso come dose di richiamo in Cina.

Il vaccino, prodotto dalla società cinese di biotecnologie CanSino Biologics, è uno degli oltre 100 vaccini orali o nasali in fase di sviluppo in tutto il mondo.

In teoria questi vaccini potrebbero innescare le cellule immunitarie presenti nelle sottili membrane mucose che rivestono le cavità nasali e orali attraverso le quali il SARS-CoV-2 entra nell’organismo e riuscire a fermare rapidamente il virus prima che si diffonda.

Gli sviluppatori di vaccini sperano che questa formulazione “mucosa” possa prevenire anche casi lievi di malattia e bloccare la trasmissione ad altre persone, ottenendo quella che è nota come immunità sterilizzante”.

E. Valtz. How nasal-spray vaccines could change the pandemic. Nature Briefing. Tuesday 6 September 2022

