“Gli anticorpi del comune raffreddore possono ostacolare l’immunità al SARS-CoV-2”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“COVID-19 e il comune raffreddore: gli anticorpi preesistenti al coronavirus possono ostacolare l’immunità al SARS-CoV-2.

I coronavirus stagionali, due dei quali sono betacoronavirus, come il SARS-CoV-2, causano circa il 30% dei comuni raffreddori.

Sette studi precedenti hanno concluso che livelli elevati di immunità al coronavirus comune sono benefici rispetto al decorso della COVID-19, quattro ricerche sono giunte alla conclusione che sono invece dannosi e tre hanno riferito che non hanno alcun impatto sulla malattia.

L’ultima ricerca su questo argomento ha studiato se diversi livelli di immunità preesistente ai comuni coronavirus del raffreddore influenzassero la probabilità di essere infettati dal SARS-CoV-2 o spiegassero diversi esiti dopo l’infezione.

I risultati hanno dimostrato che gli anticorpi contro i coronavirus del raffreddore comune, invece di aiutare a combattere la COVID-19, possono interferire con la risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2.

Sebbene questi anticorpi preesistenti siano onnipresenti, i diversi livelli tra gli individui, potrebbero influenzare l’ampio spettro di risposte al nuovo coronavirus, le quali vanno dall’immunità contro l’infezione fino al grave distress respiratorio ed il decesso.

La scoperta che l’immunità ai comuni coronavirus del raffreddore è potenziata subito dopo l’infezione da SARS-CoV-2 indica che i linfociti B di memoria contribuiscono alla risposta immunitaria iniziale. Inoltre, i ricercatori non hanno osservato molti anticorpi IgM prima degli anticorpi IgG o IgA, il che suggerisce anche che la risposta anticorpale iniziale è derivata da cellule B di memoria piuttosto che da cellule B naive più adattabili. Tutto ciò indica che parte della risposta immunitaria al SARS-CoV-2 è impressa da attacchi passati del comune raffreddore.

In conclusione, i risultati di questo studio suggeriscono che le variazioni nei livelli di immunità preesistente ai comuni coronavirus del raffreddore sono un fattore che può influenzare i risultati a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2. L’immunità precedente a un coronavirus correlato, ma distinto, potrebbe ostacolare l’immunità ad un nuovo coronavirus”.

Abbasi J. COVID-19 and the Common Cold—Preexisting Coronavirus Antibodies May Hinder SARS-CoV-2 Immunity. JAMA. Published online January 26, 2022. doi:10.1001/jama.2022.0326

