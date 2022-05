Gli adolescenti, i rischi dei social e la protezione dei genitori

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Il cervello degli adolescenti è ancora in via di sviluppo e devono essere ben informati anche dei gravi rischi che i social possono rappresentare. Gli adolescenti devono sapere che confidarsi con i genitori aiuta a risolvere problemi che sembrano insormontabili a quella giovane età.

Negli USA un ragazzo di 17 anni, Ryan Last, è morto suicida poche ore dopo essere stato truffato. L’FBI dice che fa parte di un preoccupante aumento dei casi di “estorsione”, chiamata sextortion.

Una notte il ragazzo ha ricevuto un messaggio da qualcuno che credeva fosse una ragazza.

Nel giro di poche ore lo studente diciassettenne eterosessuale e Boy Scout era morto suicida.

“Qualcuno lo ha contattato fingendo di essere una ragazza e hanno iniziato una conversazione”, ha detto sua madre, Pauline Stuart, alla Galileus Web, trattenendo le lacrime mentre descriveva cosa era successo a suo figlio giorni dopo che lei e Ryan avevano finito di visitare diversi college che stava pensando di frequentare dopo il diploma di scuola superiore.

La conversazione online è diventata rapidamente intima e poi è diventata criminale.

Il truffatore, fingendosi una ragazza, ha inviato a Ryan una foto di nudo e poi ha chiesto a Ryan di condividere, in cambio, un’immagine esplicita di se stesso.

Immediatamente dopo che Ryan ha condiviso una sua foto intima, il criminale informatico ha chiesto $ 5.000, minacciando di rendere pubblica la foto e di inviarla alla famiglia e agli amici di Ryan.

L’adolescente di San Jose, in California, ha detto al criminale informatico che non poteva pagare l’intero importo e la domanda è stata infine ridotta ad una frazione della cifra originale: $ 150. “Tuttavia, anche dopo aver pagato il truffatore con i risparmi del suo college, il criminale ha continuato a chiedere sempre di più e ad esercitargli una continua, forte pressione psicologica”, ha spiegato la madre del ragazzo.

Questa ultima non sapeva nulla di ciò che stava vivendo suo figlio. Ha appreso i dettagli dopo che gli investigatori delle forze dell’ordine hanno ricostruito gli eventi che hanno portato alla sua morte.

Aveva dato la buonanotte a Ryan alle 22:00 e lo aveva descritto felice come sempre.

Alle 2 del mattino era stato truffato e si era tolto la vita. Ryan ha lasciato un biglietto d’addio in cui descriveva quanto fosse imbarazzato per se stesso e per la famiglia.

Il ragazzo credeva davvero che non ci fosse un modo per cavarsela se quelle foto fossero state effettivamente pubblicate online. Il suo biglietto mostrava che era assolutamente terrorizzato.

Le forze dell’ordine chiamano la truffa “estorsione” e gli investigatori hanno visto un’esplosione di denunce da parte delle vittime che hanno portato l’FBI a intensificare una campagna per avvertire i genitori da costa a costa.

L’ufficio afferma che nel 2021 ci sono state oltre 18.000 denunce relative a “sextortion”, con perdite superiori a 13 milioni di dollari.

L’indagine sul caso di Last è in corso, dicono Stuart e l’FBI alla CNN.

“Essere un criminale che prende di mira specificamente i bambini è una delle violazioni più profonde della fiducia nella società”, afferma l’agente speciale di supervisione dell’FBI Dan Costin, il quale guida una squadra di investigatori che lavora per contrastare i crimini contro i bambini.

Secondo Costin, molte delle truffe di sextortion segnalate all’FBI sono determinate da criminali nel continente africano e nel sud-est asiatico. Gli investigatori federali stanno lavorando con le loro controparti delle forze dell’ordine in tutto il mondo, ha detto Costin, per aiutare a identificare e arrestare gli autori che prendono di mira i bambini online.

Una sfida per l’FBI: molte vittime di sextortion non denunciano gli incidenti alle forze dell’ordine. Questo rimane uno degli ostacoli più grandi che le vittime devono superare. Gli investigatori esortano le vittime a contattare rapidamente le forze dell’ordine.

Gli esperti medici affermano che c’è una ragione fondamentale per cui i giovani maschi sono particolarmente vulnerabili alle truffe legate alla sextortion. “I cervelli degli adolescenti si stanno ancora sviluppando”, ha affermato il dottor Scott Hadland, capo della medicina degli adolescenti al Mass General di Boston. “Quindi, quando accade qualcosa di catastrofico, come una immagine personale che viene rilasciata alle persone online, è difficile per loro guardare oltre quel momento e capire che saranno in grado di superare questa situazione”.

Esistono misure che i genitori possono intraprendere per aiutare a salvaguardare i propri figli dalle minacce online. La cosa più importante che un genitore dovrebbe fare con i propri figli è cercare di capire cosa stanno facendo online: sapere quando sono online, con chi interagiscono, quali piattaforme stanno utilizzando, se sono avvicinati da persone che non conoscono, se stanno subendo pressioni per condividere informazioni o foto.

É anche fondamentale che i genitori avvertano specificamente gli adolescenti di truffe come la sextortion, senza vergognarsi, chiarire che possono parlare con loro anche se hanno fatto qualcosa o si sentono come se avessero commesso un errore”.

CNN, 21 May, 2022