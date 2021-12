Covid: “Si prevede un drastico picco dei casi Omicron”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Le autorità sanitarie pubbliche in Danimarca e Norvegia lunedì hanno rilasciato proiezioni poco incoraggianti per l’imminente ondata della variante del coronavirus Omicron, prevedendo che dominerà entrambi i paesi nel giro di pochi giorni.

Sebbene gli scienziati non sappiano ancora quanto spesso la variante causi una malattia grave, affermano che il suo rapido tasso di diffusione porterà a un’esplosione di casi e potrebbe potenzialmente aumentare la pressione sugli ospedali, anche se si rivelasse lieve.

I rapporti seguono risultati altrettanto preoccupanti dall’Inghilterra, pubblicati durante il fine settimana, anche se i ricercatori avvertono che la tendenza potrebbe cambiare man mano che la variante diventa più chiara.

Non è ancora certo con quale frequenza le infezioni da Omicron manderanno le persone in ospedale o quanti pazienti ricoverati potrebbero morire. Mentre Omicron può in parte eludere le difese immunitarie, i ricercatori devono ancora determinare quanto bene le vaccinazioni e le infezioni precedenti proteggeranno le persone da malattie gravi.

Gli autori di entrambi i nuovi rapporti hanno anche osservato che azioni rapide adesso, come campagne di richiamo e riduzione delle opportunità di diffusione di Omicron, potrebbero ridurre l’impatto della variante.

I ricercatori americani devono ancora rilasciare modelli dell’ascesa di Omicron negli Stati Uniti.Tuttavia, gli esperti sottolineano che il Paese è simile alla Norvegia e alla Danimarca in termini di livelli di vaccinazione e alcuni fattori di rischio per il coronavirus come l’età media della popolazione.

“Sarebbe ingenuo pensare che gli Stati Uniti siano diversi dalla Danimarca”, ha detto Mads Albertsen, microbiologo dell’Università di Aalborg. “La Danimarca è probabilmente lo scenario migliore”.

Nelle ultime settimane molti epidemiologi hanno prestato molta attenzione alla Danimarca, paese di 5,8 milioni di abitanti.

All’inizio della pandemia, il paese ha istituito un sofisticato sistema di sorveglianza che combina test del coronavirus su larga scala con il sequenziamento genetico di molti campioni. Questa strategia ha permesso alla Danimarca di individuare nuove varianti emergenti, anche quando sono a livelli bassi e di adeguare le politiche di sanità pubblica per prepararsi a nuove ondate.

Il primo campione di Omicron dalla Danimarca è stato sequenziato il 3 dicembre. Il campione è stato raccolto il 23 novembre, nello stesso periodo in cui i ricercatori in Sud Africa hanno parlato per la prima volta al mondo di un aumento dei casi nel loro paese.

Poiché il sequenziamento del materiale genetico da campioni di coronavirus può richiedere giorni, i ricercatori danesi hanno sviluppato un rapido test genetico che rileva alcune mutazioni chiave trovate solo in Omicron. Ogni risultato positivo del test in Danimarca viene ora sottoposto a screening per la nuova variante, ottenendo un quadro eccezionalmente completo della diffusione di Omicron.

Nel rapporto pubblicato lunedì dallo Statens Serum Institute di Copenaghen, i ricercatori hanno stimato che i casi di Omicron in Danimarca raddoppiano ogni due giorni. Omicron si sta diffondendo molto più velocemente di Delta, il che significa che la nuova variante diventerà dominante entro metà settimana, secondo il rapporto.

“Questa variante può diffondersi e può diffondersi indipendentemente dal fatto che tu sia stato vaccinato o meno”, ha detto Christina Ramirez, biostatistica dell’Università della California, a Los Angeles, anche se la malattia PERO’ è PIU’ LIEVE.

In Inghilterra, i ricercatori hanno anche scoperto che la vaccinazione completa offriva una protezione bassa contro un’infezione improvvisa. Ma hanno scoperto che i richiami hanno riportato le difese a livelli molto più alti.

In questi paesi europei, Omicron non sostituirà semplicemente Delta: aumenterà i casi. Attualmente, la Danimarca sta avendo circa 6.000 casi al giorno, già un record per il paese, guidato quasi interamente da Delta. I ricercatori danesi prevedono che Omicron porterà i casi giornalieri a 10.000 entro la fine della settimana e da lì i numeri continueranno a salire.

Il modello prevede che la crescita esplosiva potrebbe inviare un gran numero di persone in ospedale, anche se la variante Omicron risulta essere più mite rispetto alle varianti precedenti. I ricercatori danesi hanno anche avvertito che le epidemie di Omicron negli ospedali, anche se lievi, potrebbero portare a pericolosi cali di personale poiché medici e infermieri vengono mandati a casa in quarantena.

Gli autori del nuovo rapporto hanno avvertito che il loro modello era preliminare. Non ha tenuto conto della potente protezione che i booster possono offrire, ad esempio. In questo momento, il 21% delle persone in Danimarca ha ricevuto un’iniezione di richiamo e il paese sta perseguendo una campagna di richiamo aggressiva.

Anche così, Troels Lillebaek, direttore dello Statens Serum Institute, ha affermato che le prossime settimane rappresenteranno una grande sfida per gli ospedali del paese.

“Indipendentemente dall’incertezza sulla gravità precisa e sulla contagiosità di Omicron, esiste un rischio molto elevato di un numero crescente di ricoveri”, ha affermato.

In Norvegia, i ricercatori hanno anche osservato un rapido aumento di Omicron negli ultimi giorni. “La variante Omicron si sta affermando in Norvegia e presto dominerà”, ha dichiarato lunedì l’Istituto norvegese di sanità pubblica.

In uno scenario preliminare, l’istituto ha stimato che in circa tre settimane ci sarebbero stati da 90.000 a 300.000 casi al giorno, un netto aumento rispetto al ritmo attuale di circa 4.700 casi al giorno, un record per la Norvegia.

I ricercatori norvegesi hanno anche affermato che ciò potrebbe portare a un numero significativamente maggiore di ricoveri ospedalieri, anche se Omicron è più mite. Proiettano che gli ospedali norvegesi vedranno da 50 a 200 ricoveri ogni giorno, a meno che misure rapide non rallentino significativamente l’epidemia. In questo momento, la Norvegia registra circa 30 ricoveri al giorno, che sono già sufficienti per mettere a dura prova gli ospedali del paese.

“C’è un’urgente necessità di frenare l’epidemia di Covid-19 con misure significative in modo che la variante Omicron non causi un’ondata epidemica che pone un enorme carico di malattia e e possa sovraccaricare completamente il servizio sanitario”, ha avvertito l’Istituto norvegese di sanità pubblica.

La scorsa settimana, la Danimarca ha imposto nuove restrizioni alla salute pubblica, tra cui la chiusura di ristoranti e bar a mezzanotte e il passaggio di alcune scuole all’istruzione virtuale prima delle vacanze invernali. Sta anche accelerando la sua campagna di potenziamento. Le persone che hanno 40 anni o più e almeno quattro mesi e mezzo dopo la seconda iniezione, possono ora beneficiare di una terza dose, ha detto lunedì l’autorità sanitaria danese.

Il governo norvegese ha anche accelerato il lancio del booster e ha annunciato altre nuove misure lunedì, anche se si è fermato prima di un blocco completo. Le nuove misure includono mandati di mascherine per interni, divieto di servire alcolici, restrizioni sugli incontri sociali e requisiti di distanziamento sociale in occasione di eventi organizzati.

Omicron probabilmente si diffonderà rapidamente anche nella popolazione degli Stati Uniti, ha affermato il dottor Christopher Murray, direttore dell’Institute for Health Metrics and Evaluation presso l’Università di Washington, il quale sta pianificando di rilasciare i suoi modelli Omicron alla fine di questa settimana.

“Mi aspetterei di vedere Omicron negli Stati Uniti diventare davvero il ceppo dominante alla fine del mese di gennaio”, ha commentato.

Ma poiché molto rimane sconosciuto sulla gravità della variante, è difficile prevedere come la sua diffusione influenzerà i ricoveri.

“C’è una vasta gamma di possibili esiti qui”, ha detto il dottor Murray.

Un parametro chiave sarà se casi e ricoveri aumenteranno di pari passo nelle prossime settimane; se i ricoveri aumenteranno molto più lentamente dei casi, sarà un buon segn.

Ma anche se Omicron risulta essere relativamente mite, la sua rapida diffusione potrebbe comunque gravare pesantemente sugli ospedali, avvertono gli esperti.

“Immaginate che si diffonda così velocemente da produrre un focolaio che raggiunge il doppio delle persone infette, ma ha la metà delle probabilità di mettere qualcuno in ospedale”, ha detto Jeffrey Shaman, un epidemiologo di malattie infettive presso la Columbia University. “La situazione sarebbe diversa ma il risultato simile a quello dello scorso inverno”.

Un’ondata di casi Delta sta già danneggiando alcuni ospedali e l’arrivo di Omicron coincide anche con la stagione influenzale, ha affermato Joshua Salomon, esperto di malattie infettive e modellista presso la Stanford University.

“Un’ondata di Omicron in cima a un’ondata di Delta, nello stesso momento in cui potrebbero esserci aumenti nei casi di influenza, è una combinazione molto preoccupante”, ha commentato.

Henrik Pryser Libell ha contribuito con i reportage da Oslo e Jasmina Nielsen da Copenhagen.

The NYT

Carl Zimmer end Emily Anthes

December 13, 2021