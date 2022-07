Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Cosa dovresti fare se hai meno di 65 anni e hai problemi di memoria?

Se hai meno di 65 anni e hai notato qualche problema con la memoria, hai il 99,5% di probabilità che NON sia l’inizio di una forma di demenza.

Cos’altro potrebbe causare allora problemi di memoria in questa fascia di età?

La causa più comune di problemi di memoria al di sotto dei 65 anni è il sonno scarso. Altre cause di problemi di memoria ad esordio giovanile includono perimenopausa, effetti collaterali dei farmaci, depressione, ansia, droghe illegali, alcol, cannabis, lesioni alla testa, carenze vitaminiche, disturbi della tiroide, chemioterapia, ictus e altri disturbi neurologici.

Ecco alcune cose che tutti, a qualsiasi età, possono fare per migliorare la propria memoria e ridurre il rischio di demenza:

* Eseguire esercizio aerobico

* Seguire la dieta mediterranea

* Evitare alcol , cannabis e droghe.

* Migliorare la qualità del sonno.

* Partecipare alle attività sociali .

* Perseguire nuove attività stimolanti dal punto di vista cognitivo , ascoltare musica e mantenere un atteggiamento mentale positivo”.

Harvard Medical School. 20 giugno 2022 Andrew E. Budson, MD