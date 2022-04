Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Avanza la scoperta di vaccini contro il cancro. Esistono già vaccini per prevenire alcuni tipi di cancro. Questi vaccini hanno alcuni virus come target: il virus dell’epatite B, il quale può scatenare il cancro al fegato, il papillomavirus umano che causa il cancro alla cervice e alcuni altri tumori causati sempre da virus. Tuttavia, la maggior parte dei tumori non sono causati da virus.

La sperimentazione del vaccino “Lynch” sarà uno dei primi test clinici di un vaccino per prevenire i tumori non virali.

L’idea è quella di fornire all’organismo frammenti di proteine o antigeni, ottenuti dalle stesse cellule tumorali per stimolare il sistema immunitario ad attaccare eventuali tumori incipienti. Il concetto non è nuovo e ha dovuto affrontare lo scetticismo.

Un decennio fa, un editoriale di Nature ha respinto l’obiettivo di un importante gruppo di difesa del cancro al seno di sviluppare un vaccino preventivo entro il 2020 come “fuorviante”, in parte a causa della complessità genetica dei tumori.

L’editoriale ha definito l’obiettivo un “obiettivo che la scienza non può ancora raggiungere”. Ma ora alcuni gruppi, incluso uno finanziato dalla National Breast Cancer Coalition (NBCC) – sono pronti a testare vaccini preventivi, in alcuni casi su persone sane ad alto rischio genetico di cancro al seno e altri tumori. I loro sforzi sono stati spinti da nuove intuizioni sui cambiamenti genetici nei tumori precoci, insieme al riconoscimento che poiché anche i tumori nascenti possono sopprimere il sistema immunitario, i vaccini dovrebbero funzionare meglio nelle persone sane che non hanno mai avuto il cancro”.

J Kaiser. New generation of cancer-preventing vaccines could wipe out tumors before they form. Shots enter early clinical trials for healthy people at high risk for disease. Science. 7 APR 2022.