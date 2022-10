Aumento del rischio di tumore all’utero e uso di trattamenti per lisciare i capelli

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA. Nel 2019 uno studio finanziato dal NIH ha scoperto che le tinture permanenti per capelli e le sostanze chimiche per stirarli sono associate a un rischio più elevato di tumore al seno, specialmente tra le donne di colore che tendono a ricevere questi trattamenti di “lisciamento” per capelli più spesso.

Nel 2021, uno studio di follow-up ha rilevato che le tinture permanenti per capelli e le sostanze chimiche per stirarli sono anche associate a un rischio più elevato di tumore alle ovaie.

Dati ancora più recenti indicano che anche il tumore all’utero può essere aggiunto all’elenco delle neoplasie associate all’uso di trattamenti chimici per lisciare i capelli.

In uno studio appena pubblicato su quest’ultimo tipo di tumore gli autori hanno osservato che poiché le donne di colore usano prodotti per stirare i capelli in età più giovane, i rischi potrebbero essere maggiori per il loro uso più prolungato nel tempo. I tumori uterini rari e aggressivi stanno aumentando rapidamente negli Stati Uniti, specialmente tra le persone di colore e lo studio suggerisce che le sostanze chimiche per stirare i capelli potrebbero esserne in parte responsabili.

Per quasi 11 anni, i ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) degli Stati Uniti hanno seguito 33.947 adulti che avevano l’utero al momento dell’arruolamento nello studio. Durante questo periodo, sono stati identificati 378 casi di cancro uterino.

Coloro che avevano usato un prodotto stirante chimico più di quattro volte nei 12 mesi prima di essere intervistati, avevano il 155% in più di probabilità di essere in seguito diagnosticati con un tumore all’utero, rispetto a coloro che non avevano mai ricevuto un trattamento stirante.

In prospettiva, coloro che non hanno mai usato prodotti per lisciare i capelli avrebbero una probabilità dell’1,64% di essere diagnosticati con un cancro uterino entro il loro 70° anno di vita. Quel numero arriva fino al 4,05 % tra coloro che si stirano frequentemente i capelli chimicamente, un rischio ancora piccolo, ma sensibilmente più alto.

Le tinture per capelli non sono state rilevate essere in correlazione con il cancro dell’utero.

“Questi risultati sono la prima prova epidemiologica dell’associazione tra l’uso di prodotti per stirare i capelli e il cancro dell’utero”, commentano i ricercatori del NIEHS .

I preoccupanti risultati sono gli ultimi di una recente serie di studi su sostanze chimiche ampiamente utilizzate che distruggono il sistema endocrino; sostanze chimiche messaggere nel nostri corpo che collegano gli ormoni ai loro organi bersaglio.

Gli ormoni in eccesso come estrogeni e progesterone sono stati legati al cancro dell’utero in passato e molti prodotti per capelli possono imitare questi ormoni naturali e legarsi ai loro recettori.

Nel 2018, i ricercatori hanno trovato sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino in 18 prodotti per capelli testati. Inoltre, l’84% delle sostanze chimiche identificate non erano elencate sulle etichette dei prodotti e 11 prodotti contenevano sostanze chimiche vietate dalla Direttiva sui Cosmetici dell’Unione Europea o regolamentate dalla legge della California.

Attualmente le normative federali negli Stati Uniti richiedono test per l’attività del recettore degli estrogeni solo quando si tratta di pesticidi e contaminanti dell’acqua potabile. I prodotti per capelli sono esclusi e ciò potrebbe nuocere gravemente alla salute pubblica.

I ricercatori del National Institute of Health (NIH) stanno ancora cercando di capire quali sostanze chimiche specifiche, nei prodotti per capelli, possono spiegare gli effetti cancerogeni associati; al momento parabeni, ftalati e formaldeidi sono alcuni dei principali sospettati.

Il cuoio capelluto umano assorbe prontamente anche le sostanze chimiche che potrebbero non farcela attraverso aree più spesse della pelle o quelle con meno follicoli piliferi, come il palmo delle mani o l’addome. La stiratura piana o l’asciugatura con phon potrebbero anche decomporre termicamente le sostanze chimiche sui capelli, portando ad effetti potenzialmente più pericolosi.

“Abbiamo osservato associazioni più forti con l’uso di sostanze chimiche per stirare i capelli tra le donne con una bassa attività fisica”, commentano gli autori .

“Poiché l’attività fisica è stata associata a una diminuzione degli ormoni steroidei sessuali e a una minore infiammazione cronica, le donne con una maggiore attività fisica potrebbero essere meno suscettibili ad altri fattori di rischio per il cancro dell’utero. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per comprendere l’interrelazione tra attività fisica, uso di prodotti per capelli e cancro uterino”.

Nel frattempo scegliere prodotti senza parabeni, ftalati e formaldeidi sembra essere un ottimo consiglio”.

