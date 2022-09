“Aumenta l’uso del carbone … poveri cervelli dei bambini”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Il cervello si sviluppa nel tempo, dal basso verso l’alto.

L’architettura di base del cervello si forma attraverso un processo continuo che inizia prima della nascita e continua nell’età adulta. Le connessioni neurali e le abilità più semplici si formano per prime, seguite da circuiti e abilità più complesse.

Nei primi anni di vita oltre di 1 milione di nuove connessioni neurali si formano ogni secondo. Dopo questo periodo di rapida proliferazione, le connessioni vengono ridotte attraverso un processo chiamato “potatura”, il quale consente ai circuiti cerebrali di diventare più efficienti.

L’architettura del cervello è composta da miliardi di connessioni tra i singoli neuroni in diverse aree del cervello. Queste connessioni consentono una comunicazione fulminea tra i neuroni specializzati in diversi tipi di funzioni cerebrali.

I primi anni sono il periodo più attivo per stabilire connessioni neurali, tuttavia nuove connessioni possono formarsi per tutta la vita e le connessioni inutilizzate continuano a essere “potate”. Poiché questo processo dinamico non si ferma mai, è impossibile determinare quale percentuale di sviluppo del cervello si verifica entro una certa età.

Ancora più importante è il fatto che le connessioni che si formano presto forniscono una base per le connessioni che si formano in seguito.

Le interazioni dei geni e dell’esperienza modellano il cervello in via di sviluppo. I geni e le “esperienze”lavorano insieme per costruire l’architettura del cervello.

Uno “stress tossico”, causato per esempio dalla esposizione durante i primi periodi della vita a Mercurio, Piombo, Arsenico e Diossine, emesse nella atmosfera durante la combustione del CARBONE nella produzione di energia, indebolisce l’architettura del cervello in via di sviluppo e puó portare a problemi permanenti nell’apprendimento, nel comportamento e nella salute fisica e mentale come la Sindrome dello Spettro Autistico ( 500.000 famiglie in Italia stanno già affrontando questa condizione tra infiniti sacrifici ).

Sperimentare lo stress è una parte importante di uno sviluppo sano. L’attivazione della risposta allo stress produce una vasta gamma di reazioni fisiologiche che preparano il corpo ad affrontare la minaccia. Tuttavia, quando queste risposte rimangono attivate ad alti livelli per periodi di tempo significativi si verifica uno stress tossico. Questo può compromettere lo sviluppo delle connessioni neurali, specialmente nelle aree del cervello dedicate alle abilità di ordine superiore.

Nelle aree dove centrali a carbone sono state chiuse, la scienza ha dimostrato benefici diretti e indiretti per la salute dello sviluppo neurocomportamentale dei bambini, non solo di tipo preventivo ma anche terapeutico, in coloro che erano già affetti da disturbi / disabilità dello sviluppo neurologico.

La decisione di aumentare l’uso del carbone nella produzione di energia calpesta il cervello dei bambini, lo sappiamo tutti e, vergognosamente, lo accettiamo … e parliamo d’altro”.

