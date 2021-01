Asteroide dedicato a Liliana Segre

L’asteroide 75190 è stato intitolato alla senatrice a vita Liliana Segre. In orbita tra Marte e Giove ,il suo numero identificativo 75190 corrisponde al numero che i nazisti tatuarono sull’avambraccio della senatrice sopravvissuta al campo di sterminio. L’annuncio è stato dato durante il Giorno della Memoria in occasione del convegno “Convivere con Auschwitz, edizione 2021”. Il nome dell’asteroide è: 75190 Segreliliana. “Che il mio nome e il numero a cui ciascuno di noi era ridotto ad Auschwitz, traslato in un corpo celeste, possa valere da memento e monito ‘che questo è stato’ e potrebbe accadere di nuovo senza informazione, conoscenza, coscienza e responsabilità”, è il messaggio rivolto dalla senatrice Segre in una lettera agli organizzatori del convegno. Liliana Segre, fu catturata con la sua famiglia e deportata in Polonia il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione di Milano Centrale; liberata il 1° maggio 1945, tra i pochi bambini sopravvissuti allo sterminio.