Anche una piccola quantità di alcol durante la gravidanza è legata a cambiamenti nel viso di un bambino

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Anche una piccola quantità di alcol durante la gravidanza è legata cambiamenti nel viso di un bambino.

Un solo bicchiere di vino alla settimana, durante la gravidanza, è stato collegato a cambiamenti permanenti nei lineamenti del viso di un bambino e, forse, anche nelle sue capacità cognitive.

Ricercatori olandesi hanno studiato 200 tratti nei volti di oltre 5.600 bambini in età scolare utilizzando l’imaging 3D e un algoritmo di deep learning.

Gli studiosi hanno trovato differenze tra le caratteristiche facciali dei bambini, le cui madri avevano bevuto alcol durante la gravidanza, e quelli che non lo avevano bevuto.

Bere solo 12 grammi di alcol alla settimana (120 ml di vino al 12 % o 290 ml di birra al 5 %) é collegato ad alterazioni permanenti del volto del bambino.

L’esposizione prenatale all’alcol era associata ad un mento più sporgente, rispetto ai bambini di madri che non avevano bevuto affatto durante la gravidanza.

L’esposizione all’alcol nell’utero era anche associata a un naso più corto che si alzava leggermente e a una leggera regressione della regione sotto gli occhi.

Più alcol consumavano le madri durante la gestazione, più evidenti apparivano i cambiamenti facciali.

L’effetto sembrava indebolirsi con l’età, con i cambiamenti facciali nel gruppo di 13 anni meno evidenti di quelli nel gruppo di nove anni.

La maggior parte delle madri che hanno bevuto durante la gravidanza ha bevuto anche nei tre mesi precedenti la gravidanza.

“Il nostro studio suggerisce che le donne in stato di gravidanza o che desiderano una gravidanza a breve, dovrebbero interrompere il consumo di alcol diversi mesi prima del concepimento e completamente durante la gravidanza, al fine di evitare esiti negativi per la salute del prodotto del concepimento.

Il consumo eccessivo di alcol in gravidanza causa quello che è noto come disturbo dello spettro alcolico fetale, con cambiamenti caratteristici del viso, delle capacità cognitive e del comportamento del bambino.

“Chiamerei il viso uno specchio della salute, in quanto riflette la salute generale di un bambino. L’esposizione di un bambino all’alcol prima della nascita può avere effetti negativi significativi sullo sviluppo della sua salute e, se una madre beve regolarmente una grande quantità, ciò può provocare un disturbo dello spettro alcolico fetale, il quale si riflette sui volti dei bambini”, ha commentato Gennady Roshchupkin, epidemiologo dell’Erasmus Medical Center nei Paesi Bassi, il quale ha guidato lo studio.

I bambini con questa sindrome tendono ad avere un labbro superiore molto sottile, pelle liscia tra il naso e il labbro superiore (il filtro), occhi più piccoli e naso all’insù. Spesso lottano con la concentrazione, i compiti di memoria, i compiti scolastici e la socializzazione.

Questo recente studio è il primo a esaminare i livelli di consumo di alcol a partire da 12 grammi a settimana.

In termini pratici, i consulenti sanitari sostengono che non esiste una quantità di alcol considerata assolutamente priva di conseguenze quando si tratta dello sviluppo di un nascituro.

