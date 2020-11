Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “Trulli trulli”

Er sinneco stavorta s’è incazzato

J’ha detto annate a casa tutti quanti

Ve state a comportà come mercanti

E de mercanteggià me so stufato

Pe discute co voi me manca er fiato

Chiedete sempre e fate l’arroganti

Inortre sete come li mutanti

Cambiate pelle e so disorientato

Ha cambiato casacca morbidelli

Pe nobbili raggioni e lo capisco

Poi marino perello e frascarelli

E tutti quanti co lo stesso disco

Vorrebbero aumentà li giocarelli

E devo confessà, m’innervosisco.

Mo che ve suggerisco?

Mi nonna me diceva trulli trulli

Tu l’hai voluti e tu te li trastulli.

Pasquino dell’OC