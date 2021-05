Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “Nun me pento”

Mo tu me devi dì si sta giornata

Me la trovi in quarch’artra cittadina

Er mare er sole e lungo la marina

E’ un sogno annasse a fa’ ‘na passeggiata.

La città pare tutta illuminata

E quanno siedi sopra ‘na panchina

T’abbronzi si te metti a la solina

E la vita è più dorce e riposata.

La sera a via cencelle e ner viale

Lo struscio è come er mare in movimento

Ce sta sempre lo stesso rituale

Ce sta sempre lo stesso godimento.

Er monno pare fermo e sempre uguale

Io sto qui da ‘na vita e nun me pento.

Ma adesso pare spento

La corpa è tutta de sta pandemia

Che la bellezza ce sta a portà via.

Pasquino dell’OC