Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “L’untori”

Mo che te devo dì? Er dumilaventi

È stato l’anno de la pandemìa

Io ce vorrebbe avé l’amnesia

Pe scordamme de tutti sti tormenti.

Ma c’è chi pensa a li festeggiamenti

Chi se lamenta che nun po’ annà via

Che nun po’ sta nemmanco in funivia

Che nun se po’ vedé co li parenti.

Io ve domanno senza fa er censore

Si in una situazzione come questa

Mentre la gente nun lavora e more

Mentre er monno sta a vive na tempesta

Potemo corre appresso a quarche untore

E ce se pò scippà pe chi protesta.

Pasquino dell’OC