Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal tiolo “La stampella”

A guardallo te pare appassionato

Difenne er vortafaccia assai convinto

Quanno parla neppure pare finto

Cià l’aspetto der cane bastonato

Lui sta all’opposizzione o in maggioranza

A seconno de come tira er vento

Je viè in natura er capovorgimento

Dove pensi a la faccia cià la panza

S’offenne si lo chiami la stampella

Che regge er gioco all’amministrazione

Ma pe’ quanto poi avè immagginazzione

Te viè solo da dije purcinella.

E si capisci de chi sto a parlà

Diccelo pure, ma nun te sbajà

Pasquino dell’OC