Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “La posizzione”

Che differenza fa destra o sinistra,

Nun posso sta a guardà sempre er capello

A me me piace sta co’ chi amministra

Davanti a lui fo tanto de cappello

Mo che stanno a venì le reggionali

Ciò l’occasione bona da nun perde

E’ lecito pe fa’ li baccanali

Annà cor rosso er nero e puro er verde.

In politica io ciò er dartonismo

Li colori pe me so’ tutti uguali

Communismo fascismo e socialismo

Fanno la rima come i madrigali.

Quello che importa adè la posizzione,

La coerenza la lascio a chi è cojone.

Pasquino dell’OC