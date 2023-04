Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “La parola difficile”

Si ‘na parola nun te sorte fora

Poi fa’ tutti li sforzi che te pare

Poi annà a raccomannatte sull’artare

Vor dì che drentro a te nun ce dimora.

Vor di che nun t’è entrata ne la testa

Che nun ce l’hai ner core e ner cervello,

Perché si pure nun te sta a pennello

La dichi pe evitatte ‘na tempesta.

Magari provi a dilla cor sospiro

Co l’occhi bassi e co la voce spenta

Come chi ce sta male e se lamenta

Come si te venisse un capoggiro.

Ma antifascismo adè pe la Meloni

Come l’acqua versata all’ubbriaconi.

Pasquino dell’OC