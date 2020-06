La doppia “Rota” di Pasquino

Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un doppio sonetto, dal titolo “La rota” (1 e 2).

“La rota” (1)

A me me piace tanto er carosello

Me piaceno le rote e er tirassegno

Sull’autoscontro me ce disimpegno

Ce vado e me rilasso un po’ er cervello

Io me ce levo tanto de cappello

A legge che ce sta oramai l’impegno

De n’assessora che co tanto ingegno

Dice che mo ciavremo sto gioiello.

Così dall’arto de sto monumento

Potremo vede mejo er paesaggio

Guardallo bene e esprime gradimento

Pe quello che ce po’ sembrà un miraggio:

Er fumo che cioscura er firmamento

E er degrado che c’è ne sto villaggio.

“La rota” (2)

Pe l’assessora è er sogno de na vita

Che finarmente se sta a realizzà

Per turismo sarà na calamita

Na cuccagna pe tutta la città

Che de sicuro sarà assai arricchita:

E’ er sogno che diventa ‘na reartà

La rinascita è più che garantita.

“Co ‘na rota? Me state a cojonà”.

Diteme ch’è no scherzo per piacere

De quarche giornalista un po’ allegrotto

Cià preso tutti quanti per sedere

E all’assessora je vo fa er biscotto.

Perché si quelle frasi so’ sincere

Chi l’ha dette dovrebbe fa’ fagotto.

Pasquino dell’OC