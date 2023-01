Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “Er carosello”

N’avete visto mai li caroselli?

Annacce ve po’ dà l’adrenalina?

Pe’ na rota che gira a la marina

Che porta in arto e in basso li cestelli

Pare ch’ormai ciavemo li gioielli

De la corona. E’ vero adè carina

Cor giro lento ce fa la moìna,

Ma nun semo né ciuchi né zimbelli.

Er Sinneco e la giunta in pompa magna

Pe inaugurà ‘na rota, Sant’iddio.

So’ stato un po’ in pianura e un po’ in montagna

E nun c’è un posto ndo so’ annato io

Ndove la gente pia pe’ na cuccagna

‘Na rota che po fatte er dondolìo.

“C’è pure er luccichìo”

E si je famo pure un po’ d’inchini

Ce danno li specchietti e li lustrini.

Pasquino dell’OC