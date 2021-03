Un’altra sferzante performance di Maurizio Crozza che in una recente puntata del suo show “prende di mira” Roberto Saviano del quale riesce a porre in risalto in modo non scontato i tic attraverso un narrazione punteggiata da pause plateali e intrisa di macabro realismo: “Quando ero bambino per giocare a campana… portavo i miei amichetti sulle sagome dei corpi disegnati con il gessetto dalla scientifica… e dicevo: ‘ecco, saltiamo qui tra i bossoli numerati’“.