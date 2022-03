Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “Pussa via”

La vita passa e manco me n’accorgo

Se dice sempre ch’adè ‘na patacca

Che arissomija tanto a ‘na bardraca

Ma ‘gni vorta che casco in mezzo a un gorgo

Co l’unghie e co li denti poi risorgo.

Quanno sento che tira pe la giacca

E co’ tutti li mezzi me s’attacca

Sull’artro monno proprio nu me sporgo.

E pure ne sti tempi malannati

Ndove ce stanno guerre e pandemia

Ndove se more come l’appestati

La tengo stretta la vitaccia mia.

E a chi sta a mannà in giro li sordati

Senza esità je dico: pussa via.

Pasquino dell’OC