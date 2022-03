Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “Er monno a ruzzolone”

Mo nun se parla più de fà er vaccino

nun se parla più d’epidemia

Parlamo de la guerra mamma mia

Ch’è entrata ne la casa der vicino.

Contavamo la gente all’ospedali

Che annavano diritti ne le tombe

E mo se more invece co’ le bombe

E stamo sempre a fà li funerali.

Io nu lo so, sarà ‘na sensazzione

Po’ esse che me sbajo amico mio

Ma me pare che semo a ‘na stazzione

Ndove ogni giorno stamo a dà l’addio.

Ma nun sarà che l’omo da cojone

Vo mannà er monno a fonno a ruzzolone?

Pasquino dell’OC