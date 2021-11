Un bel risultato la seconda edizione di “Una goccia per la vita”

CIVITAVECCHIA – Si è chiusa la seconda edizione di “Una goccia per la vita”, la giornata dedicata alla donazione del sangue, istituita lo scorso anno dall’Amministrazione comunale con Avis Civitavecchia e Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Asl Roma 4, Fondazione Telethon, Coldiretti e Tenuta del Gattopuzzo.

«Abbiamo raggiunto ottimi risultati, con ventisei sacche raccolte su ventinove donatori presentati» ha commentato il presidente Avis Fabio Lisiola, «e straordinari sono stati i rapporti con le altre associazioni che hanno preso parte alla giornata all’insegna della massima espressione di puro altruismo».

Anche il presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana Roberto Petteruti giudica estremamente positivo il risultato di “Una goccia per la vita”: «Siamo contenti di questa iniziativa che testimonia ancora una volta l’importanza di lavorare sinergicamente per obbiettivi comuni. È l’unica soluzione per far fronte alle diverse esigenze ed emergenze che affliggono la popolazione».

La prima firmataria dell’evento, la consigliera Elisa Pepe, sorride: «Massima soddisfazione da parte di tutti per un evento che si va consolidando negli anni, raggiungendo obiettivi sempre più importanti e che si struttura pian piano coinvolgendo sempre più realtà. Grazie ai donatori, veri protagonisti della giornata».