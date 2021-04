Tutti negativi i 22 tamponi antigenici eseguiti presso la Farmacia comunale “Calamatta”

CIVITAVECCHIA – Tutti negativi i 22 tamponi antigenici Sars CoV2 eseguiti questa mattina presso la farmacia comunale “Calamatta”. Questo il dato della giornata odierna che, come di consueto, è stato trasmesso all’autorità sanitaria competente e all’autorità civile per la elaborazione delle statistiche.

Questa mattina il personale sanitario della Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia, ha eseguito gli screening all’interno dell’autoambulanza donata all’organizzazione di volontariato grazie alla raccolta fondi messa a punto proprio dall’avvocato Fabrizio Lungarini, attuale presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, che circa un anno fa si fece portavoce di questa importante iniziativa. “L’ambulanza torna ai suoi legittimi proprietari, ovvero i cittadini, – ha detto il presidente di CSP, avvocato Fabrizio Lungarini – oggi la utilizziamo per fare i tamponi ma ci stiamo attivando per farne un Centro Vaccinale Mobile”. Soddisfatto il Sindaco Ernesto Tedesco, che giudica l’iniziativa meritevole in questo momento di grave difficoltà: “Faremo arrivare i vaccini a casa dei cittadini – ha dichiarato il Sindaco – in questo modo tutti potranno ottenere la somministrazione, agevolando i più deboli e tutti coloro che ne avranno più bisogno”. A giorni verrà attivato un tavolo di confronto con Asl, Croce Rossa Italiana, Fondazione Cariciv, CSP ed i Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia per fare il punto sia sul piano vaccinale che su altre iniziative in cantiere.

L’appuntamento con i Tamponi antigenici Sars CoV2 è invece fissato per Venerdì 16 aprile, sempre alla Farmacia “Calamatta”, con le stesse modalità, dalle 08:30 alle 12:30, in Piazza Calamatta con il personale della CRI.