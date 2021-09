Tedesco convoca la Conferenza locale per la Sanità

CIVITAVECCHIA – È stata convocata per lunedì 27 settembre la Conferenza Locale per la Sanità. La riunione si terrà in mattinata presso il comune di Civitavecchia.

Molti e interessanti i punti all’ordine del giorno ricompresi nella convocazione, firmata dal Presidente della conferenza, il Sindaco Ernesto Tedesco. Tra essi la relazione illustrativa delle linee strategiche della nuova direzione della Asl Roma 4, la relazione sull’annullamento del concorso per assistente amministrativo della Asl Roma 4, il piano annuale delle consulenze, l’iter per i nuovi servizi nei locali di via Pecorelli a Civitavecchia.

La riunione era stata espressamente richiesta, con urgenza, nei giorni scorsi da alcuni sindaci del territorio aziendale,