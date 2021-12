Tamponi antigenici disponibili anche presso la Farmacia Aurelia

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici informa gli utenti del servizio Farmacie che la società sta potenziando il servizio di esecuzione dei tamponi antigenici Sars Cov-2.

Il servizio è svolto presso la farmacia “Calamatta”, ma per particolari emergenze ci si potrà rivolgere anche alla farmacia “Aurelia”, previo appuntamento.

Nell’arco di pochi minuti agli Utenti vengono formalmente rilasciati i risultati del test effettuato, così come le certificazioni conseguenti (green pass). Il prezzo, così come imposto dalla recente disciplina di settore, è pari a 15 euro per gli adulti ed 8 euro per i minori. E’ comunque possibile acquistare “pacchetti” di dieci tamponi vedendosi applicate più vantaggiose condizioni.

Per gli Utenti che volessero effettuare il test in orari o giorni diversi, la farmacia ha predisposto un servizio di prenotazione al numero telefonico 0766 32739 (Farmacia “Calamatta”) oppure 0766 560176 (Farmacia “Aurelia”). Gli utenti potranno così concordare con il personale la data e l’orario del proprio test.

Il servizio di tamponi antigenici sarà disponibile anche nella giornata di venerdì 31 dicembre 2021. Per quel giorno, si raccomanda la prenotazione dal momento che è prevista notevole affluenza.