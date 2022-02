Successo per la Giornata di Raccolta del farmaco

CIVITAVECCHIA – Grande successo per la 22esima Giornata di Raccolta del farmaco, organizzata dal Banco farmaceutico Onlus, per aiutare le persone più indigenti che non hanno la possibilità di acquistare i medicinali.

Anche le farmacie comunali “Cisterna” e “Boccelle” sono state impegnate nella raccolta dei farmaci da banco donati dai cittadini a beneficio delle persone bisognose. L’iniziativa è stata coronata dal successo grazie alla generosità dimostrata dai clienti delle due farmacie comunali del gruppo CSP srl, che nonostante il momento economico difficoltoso, hanno dimostrato una sensibilità diffusa verso il sociale donando farmaci per i più bisognosi. La Giornata di Raccolta del Farmaco in questi anni ha registrato un successo crescente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di adesioni da parte dei cittadini.

Soddisfatto anche il presidente di CSP srl, avv. Fabrizio Lungarini: “Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa testimoniando quanto sia forte lo spirito di solidarietà. È necessario fare fronte comune per contrastare il drammatico fenomeno della povertà sanitaria che interessa sempre più famiglie, anche per effetto della crisi economica causata dalla pandemia. Ringrazio tutti i farmacisti di CSP che si sono messi a disposizione”.