Sostegno a chi si trova in difficoltà

CIVITAVECCHIA – Il Centro Operativo Comune (COC) costituito da Croce Rossa, Protezione Civile e Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, si sta adoperando affinché le persone in difficoltà, che ad oggi non hanno già sostegno da parte degli enti, possano ricevere aiuto in questo momento delicatissimo dettato dall’emergenza Coronavirus. Come ci specifica l’Assessore ai Servizi Sociali, Alessandra Riccetti, per chi avesse bisogno di beni di prima necessità e non è assistito dai Servizi Sociali, può chiamare il numero della Protezione Civile 0766/19422 dichiarando di non essere assistiti e di trovarsi in difficoltà e ricevere beni di prima necessità. E’ importante contattare la mattina perché la distribuzione viene effettuata nel pomeriggio. A breve sarà chiaro come poter usufruire dei buoni pasto e verranno forniti dettagli al riguardo.

Correlati