BRACCIANO – Si parte con gli anticorpi monoclonali all’ospedale Padre Pio di Bracciano. L’erogazione avverrà in regime ambulatoriale sui pazienti asintomatici o pauci-sintomatici adeguatamente selezionati in base a precisi criteri clinici.

Il Pronto Soccorso, i Mmg ed i Medici del Contact Tracing attiveranno specifici percorsi per i pazienti, la somministrazione verrà fatta nei locali adiacenti al Pronto soccorso.

Questo ulteriore strumento di lotta al virus permetterà di ridurre la durata media dei sintomi, ridurre il rischio di progressione di malattia con conseguente diminuzione dei ricoveri.