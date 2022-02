“Servizio odontoiatrico della Asl erogato a metà”

CIVITAVECCHIA – “Il ‘servizio odontoiatrico’ erogato dalla ASL Roma 4, da quando La Regione ha subito un attacco hacker (la scorsa estate), viene fornito parzialmente, impedendo ai pazienti che ne avessero bisogno di sistemare la dentiera, un impianto o un apparecchio odontoiatrico”.

La segnalazione arriva dal ragionier Gianfranco Forno, che parla di “un disservizio pesante per gli utenti bisognosi che, per risolvere il problema, devono rivolgersi ai servizi privati”.

“Su questo disservizio – commenta Forno – la Dirigente della ASL Roma 4, malgrado abbia rassicurato gli utenti che il problema è in corso di soluzione, non ha potuto, però fornire alcuna tempistica, a distanza di oltre otto mesi dalla sospensione del servizio. Sono stato nella nostra ASL per 14 anni prima come Revisore e Presidente dei Revisori e successivamente come Consulente professionale della Azienda Sanitaria, affrontando e risolvendo numerose problematiche esistenti nel periodo. Quindi pensavo che l’attuale problematica fosse risolvibile molto più facilmente, in presenza di tecnici e operatori amministrativi. E’ necessario ricordare che, soprattutto, i problemi tecnici non possono durare a lungo, interrompendo, per coloro che ne avessero bisogno cure essenziali per la salute. Mi auguro che il disservizio venga affrontato con urgenza nel modo migliore, anche con le eventuali convenzioni private che erano esistenti prima che la Regione Lazio decidesse di fare tutto da sola”.