Scelta del Medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta in via telematica o telefonica

CIVITAVECCHIA – Al fine di agevolare gli assistiti e limitare gli spostamenti sul territorio, è possibile, solo per il periodo di emergenza Coronavirus, effettuare la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, in via telefonica o telematica. Per cittadini che richiedono queste scelte:

– effettuare la sostituzione medico che cessa dal servizio

– richiesta da parte dei genitori di ragazzi che compiono il 14esimo o 16esimo anno di età che devono passare dal pediatra al medico di medicina generale

– richiesta da parte degli assistiti che hanno effettuato il cambio di residenza da altra regione

-richiesta da parte degli assistiti già autorizzati ad effettuare una scelta in deroga

– prima iscrizione dei neonati per il pediatra di libera scelta

– rinnovo della scelta temporanea del medico o del pediatra

Distretto 1: (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa Marinella)

Mail : Direzione.sanitariaf1@aslroma4.it

tel: 0696669377

Distretto 2: (Cerveteri e Ladispoli)

Mail: Direzione.sanitariaf2@aslroma4.it

tel: 0696669713

Distretto 3: (Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano,Manziana, Trevignano Romano)

Mail: direzione.sanitariaf3@aslroma4.it

tel. 0696669695

Distretto 4: (Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Fiano Romano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano,Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina)

Mail: direzione.sanitariaf4@aslroma4.it

tel. 06998990853- 0699890838

Per le comunicazioni via mail allegare tessera sanitaria e documento in corso di validità, (copia scansionata) e compilare il modulo della scelta o revoca del medico scaricabile sul sito www.aslroma4.it (nella sezione Asl informa- scelta del medico e pediatra). Dalla stessa pagina è possibile scaricare anche il modulo di delega.

Si rammenta inoltre che è disponibile sul portale www.salutelazio.it il servizio di scelta On-line attraverso il quale è possibile per tutti i cittadini italiani residenti nella regione, effettuare il cambio del medico nell’ambito territoriale di residenza. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di identità digitale regionale o utenza SPID.