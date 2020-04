Sarracco: “Continuano le donazioni e gli aiuti al territorio”

CIVITAVECCHIA – “In queste ore abbiamo proceduto ad ordinare un particolare tipo di riscaldatore che verrà applicato alle tende che sono state predisposte fuori all’ospedale San Paolo di Civitavecchia”.

L’annuncio arriva dalla Presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco. “L’attrezzatura – spiega – è stata richiesta direttamente dal responsabile della protezione civile di Civitavecchia Valentino Arillo che come al solito ringrazio per la fattiva collaborazione. Sempre in queste ore stiamo distribuendo altro materiale al nosocomio locale. Ricordo a tutti che le attività del tavolo della solidarietà sono condivise con tutti i sindaci del comprensorio e che le donazioni continuano ad arrivare all’ IBAN: IT 79 B 01005 39040 000000001849, causale ‘Emergenza Covid-19 Civitavecchia’. A tal proposito intendo ringraziare i club Lions Civitavecchia e Santa Marinella Host e Civitavecchia Porto Traiano, la Strada del Vino, il Rotary Club Civitavecchia, Lega Navale Italiana, gli Amici della Darsena Roma e le società Civitastore, Grandi sollevamenti e servizi, Faben Import che hanno messo a disposizione ingenti cifre per sostenere il tavolo della solidarietà. Non mancheremo in futuro di citare tutti i cittadini che anche con piccoli contributi stanno aiutando la raccolta fondi per il territorio”.

“Abbiamo di fronte a noi una sfida durissima da affrontare – conclude Gabriella Sarracco -ma sapremo sostenere la cittadinanza con l’aiuto di tutti. La collaborazione tra enti ha sempre portato a casa il risultato sperato e lo farà anche in questa occasione”.