Salute, Tidei (IV): “Carenza medici di base sempre più grave a Roma e nel Lazio mentre la Regione tace”

LAZIO – “La situazione dei medici di base nel territorio regionale versa in situazioni critiche: oltre alle sempre più diffuse lamentele in tal senso da parte dei cittadini, recentemente è stato lanciato un ulteriore allarme dalla Federazione Italiana medici di medicina generale(FIMG) riunita in congresso, che ha denunciato la mancanza di 300 medici di base in vari quartieri di Roma e l’assenza di copertura sanitaria territoriale di circa trecentomila pazienti”, dichiara la consigliera regionale e capogruppo di Italia Viva Marietta Tidei.

“Le cause principali di tale grave disservizio vanno ricercate sia nel pensionamento o prepensionamento dei medici storici alla cui cessazione lavorativa non è seguita la naturale sostituzione ma anche, come sostenuto dalla stessa Federazione, dalla scelta regionale di non pubblicare la delibera con l’indicazione delle zone carenti, al punto che l’ultima deliberazione in tal senso risale al mese di agosto 2024 dove, per la Capitale, si indicavano solo 5 posti.

Considerato, inoltre che tale carenza – conclude Marietta Tidei – rischia di aggravare le condizioni di sovraffollamento dei pronto soccorso, ho presentato oggi una interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, con delega alla Sanità, per conoscere le azioni che nell’immediato intende intraprendere per fronteggiare, specie sul territorio del Comune di Roma, questa vera e propria emergenza, con particolare riferimento alle zone segnalate dalla Federazione italiana medici di medicina generale (quartieri del Trullo, Torrenova, Acilia, Dragona, Torre Angela e Tor Bella Monaca) e per scongiurare che circa trecentomila cittadini restino privi di copertura sanitaria territoriale.”